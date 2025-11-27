WWD晚宴甄濟如性感上陣需父母過目　Kayan9896無法參與舊公司追債

WWD Fashion Loves Culture Gala晚宴是由WWD及香港時裝協會共同協辦，並由文創產業發展處資助，作為香港時裝薈的節目之一，這是一個慶祝時尚與文化的夜晚，與行業領袖、創意人士及品味引領者共襄盛舉。現場Jasmine甄濟如當日以性感造型示人，笑言需由父母「過目」才敢穿上，更透露即將推出新歌；Kayan9896吳家忻當日華麗亮相，回應已與舊公司溝通事件，未參與「追債」。



WWD Fashion Loves Culture Gala晚宴由WWD及香港時裝協會共同協辦，並由文創產業發展處資助，作為香港時裝薈的節目之一。這是一個慶祝時尚與文化的夜晚，與行業領袖、創意人士及品味引領者共襄盛舉。（官方圖片）

活動匯聚本地及海外明星名人與時尚界領軍人物，出席嘉賓包括韓國人氣男演員李相憲、泰國時尚演員兼模特兒Thanaerng、國際超模雎曉雯、美國女演員Kiernan Shipka、英國演員Damson Idris、溫碧霞、馬詩慧、錢裕揚、周汶錡、貝安琪、Jasmine甄濟如、Kayan9896、楊天宇、林恬兒、林心兒、張翡玶、告津瑜、沈依紅、潘家鏗，以及運動員崔浩然、歐鎧淳等。

李相憲表示揀衫會按自己的喜好，不會盲目跟隨潮流：「如果當日好天氣，我可能會揀鮮艷啲嘅衣服；如果天色陰沉，就會着暗黑色啲嘅！今日係時裝晚宴，有機會都想挑戰行時裝騷天橋，我想試吓新嘅嘗試。」

李相憲表示揀衫會按自己的喜好，不會盲目跟隨潮流：「如果當日好天氣，我可能會揀鮮艷啲嘅衣服；如果天色陰沉，就會着暗黑色啲嘅！今日係時裝晚宴，有機會都想挑戰行時裝騷天橋，我想試吓新嘅嘗試。」（官方圖片）

雎曉雯指自己剛入行時曾在香港擔任模特兒，重回「出身地」感到興奮：「可以參加香港嘅時尚活動真係好開心，碰面嘅都係行內精英，可以交流同學習。」當日她以Fit爆狀態亮相，既性感又優雅：「做模特兒都係要『食飯』嘅，唔可以太瘦，要有肌肉去承受工作狀態。有啲衫比想像中重，要有體力先應付到。」

當日她以Fit爆狀態亮相，既性感又優雅：「做模特兒都係要『食飯』嘅，唔可以太瘦，要有肌肉去承受工作狀態。有啲衫比想像中重，要有體力先應付到。」（官方圖片）

Jasmine甄濟如當日以性感造型示人，笑言需由父母「過目」才敢穿上：「我唔知爸爸會講啲乜，點知佢話『好型』，我先敢着出街！爸爸都好鍾意Fashion，我同佢嘅品味都好似，所以媽咪成日話我哋兩個做乜咁似。希望之後可以同爸爸試吓一齊行Catwalk。」

Jasmine甄濟如當日以性感造型示人，笑言需由父母「過目」才敢穿上：「我唔知爸爸會講啲乜，點知佢話『好型』，我先敢着出街！爸爸都好鍾意Fashion，我同佢嘅品味都好似，所以媽咪成日話我哋兩個做乜咁似。」（官方圖片）

Jasmine透露即將推出新歌，更邀請父母優先試聽：「今次風格幾唔同，佢哋未聽過，想今次首歌更有自信、女強人啲，佢哋聽完都『嘩』咁一聲。」

Kayan9896當日華麗亮相，亦透露自己想試行天橋，現場即席擺出「Chok樣」示範。對於早前舊公司入稟追討薪酬，她表示日前才得知事件，但因屬舊公司行政問題，自己無法參與或回應：「呢件事我有同佢（游學修）溝通，但舊公司點樣溝通我唔清楚，我只負責工作。」

Kayan9896當日華麗亮相，亦透露自己想試行天橋，現場即席擺出「Chok樣」示範。（官方圖片）

被問到是否因經濟能力不錯所以不怕被拖數，她即否認：「都唔係，呢啲都係我應得嘅酬勞，辛辛苦苦工作賺返嚟嘅錢，我好重視嘅！」