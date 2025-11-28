大埔宏福苑五級火｜楊冪暫緩代言活動　內地藝人「官宣大事」全停

大埔宏福苑周三(26日)發生五級火警意外，截至今日（28日）上午6時，火災已至少造成94人遇難，另有76人受傷。火災亦令內地市民都相當關注事態發展。而楊冪、易烊千璽等多位大陸藝人因火災而相繼宣布暫緩官宣活動，韓紅、周深等藝人亦通過緊急捐款獻上一份力。

楊冪工作室發文推遲原定的Prada全球代言官宣。（網上圖片）

楊冪、易烊千璽等藝人暫緩官宣活動

2025年11月26日，大埔宏福苑發生五級火警意外，次日（27日）楊冪工作室率先發文祈福並推遲Prada全球代言官宣（品牌最高頭銜），易烊千璽亦推遲新專輯發布，檀健次暫停新歌發布，田曦薇原定生日卡點的新劇女主單人海報宣發被緊急叫停並宣佈延後，張韶涵、梓渝等藝人亦同步暫緩官宣作品及活動，多位內地藝人因火災問題而暫緩官宣活動，讓「商業讓位公益」。

+ 2

但是，作為內地養成系藝人代表公司的時代峰峻，卻執意舉辦旗下登錄少年團藝人朱志鑫的生日會，並與快手推出萬元門檻的線上打榜活動，此舉與整體社會氛圍嚴重錯位，一經發出便遭到許多內地網民的批評。

韓紅、周深等藝人緊急捐款

火災發生後，牽動了不少人的心，許多大陸藝人亦通過捐款獻上一份力。

內地天后韓紅透過「韓紅愛心慈善基金會」發出聲明，為了支援救災，基金會啟動了應急響應並捐贈1000萬人民幣，重點幫扶火災中的老弱病殘群體過渡安置。

歌手周深捐款100萬元人民幣，用於火災緊急救援和家園重建。周深本人更發文為香港大埔受災民眾祈福：「願平安！！！注意安全！！！」

大陸明星張傑謝娜夫婦捐款100萬元人民幣，用於支援香港大埔火災的救援與受災民眾的安置工作。

除了上述明星，還有大量藝人在社媒發文捐款支援香港災民，這不僅是社會責任的體現，更是展示了香港與大陸兩地人民的重要紐帶。