前邵氏風流小生教女粉絲紮馬狀態驚人　李小龍嫡系弟子歷三段婚姻

一代武打巨星李小龍日前85歲誕辰，在順德舉行了一個名為「龍迷致敬 傳承共生」的紀念活動，吸引不少李小龍迷出席，當中還見到一個久違的身影，他就是現年74歲的劉永。劉永喜歡學武，學過六合八法拳，且與李小龍甚有淵源，曾參演對方《唐山大兄》、《猛龍過江》等電影作品，據指李小龍還很欣賞劉永的功夫底子，向他教授截拳道，成為嫡系弟子，兩人可以說識於微時。劉永曾經在訪問中形容，李小龍雙腳如同雙手般靈活，對整個身體的運用近乎完美。

從網民分享的影片可見，劉永當日頭戴黑色cap帽，配上一副藍色鏡面的「烏蠅」太陽眼鏡，身穿黑色中式企領長身外套襯淺色牛仔褲，手戴黑色佛珠，造型霸氣十足。雖然已屆古稀之年，但劉永精神飽滿，狀態極佳。

期間，劉永被現場熱情氣氛感染，見有女粉絲在李小龍像前拍照，忍不住「露兩手」，細心教導對方擺pose拍照，更即場示範紮馬。擁功夫底子的劉永絕對是寶刀未老，只見他腰板挺直，拳腳有力，紮起馬來下盤依然穩健，功架十足，令人驚嘆。

劉永（原名劉添爵），70年代簽約嘉禾電影並演出多部電影，至80年代他憑亞視劇集《秦始皇》演嬴政一角走紅，當年更有「皇帝小生」之稱。年親時外表俊俏、身形高大的劉永，給人形象風流，不過他早年接受傳媒訪問時則不認自己風流，表示：「年輕的時候，人不風流枉少年，靚仔又做明星當然有很多人主動靠近。」但他強調是：「每一次都是完結了一段，才開始另一段」。

劉永曾與多名女星拍拖，又經歷過三段婚姻。劉永曾與恬妞和文雪兒拍拖，1983年與台灣藝人戴良純「閃婚」，結婚翌年劉永疑以餐刀襲擊戴良純，令她差點毀容，兩人離婚收場；黎燕珊是在一片反對聲音之下與劉永在1992年結婚，二人有一子一女，黎燕珊婚後亦漸漸減少幕前演出。可惜到2000年兩夫妻關係嚴重決裂，傳黎燕珊難頂劉永家暴提出離婚，甚至向高等法院申請禁制令，禁止劉永埋身接觸，不過事後黎燕珊親揭發現劉永兩次偷食成離婚導火線。雖然她曾表示這段婚姻是場噩夢，更後悔愛過劉永。早前二人女兒劉詠詩結婚，劉永也未有出席。

之後，劉永在2007年娶了比他年輕三十歲的內地女子黃麗燕，育有兩名兒子，但基於年齡差距出現代溝，劉永指對方從未不會下廚，日日只會打麻雀，最後這段婚姻只維持了12年。劉永為爭取撫養權，更將內地的物業賣掉，把一半樓價約幾百萬港元給前妻。而近年，主力內地發展的劉永，生活上亦偶有波折，早前他曾因買樓慘墮入騙案，損失6萬蚊人民幣訂金。昔日威風凜凜的「秦始皇」，如今竟然成為騙徒目標，令人不勝唏噓。