41歲昔日女偶像罕見袒胸露臂曬性感照　老公做攝影師捕捉最美畫面

過去以台灣女團「4 in Love」出道的女星張棋惠，日前和老公黃冠龍帶著女兒到外地度假時，分享一系列身穿黑色高衩比堅尼的辣照，展現性感勻稱好身材，貼文曝光後立即吸引1.2萬人按讚，許多網友都大讚：「辣到不行」。



女星張棋惠在社群平台上分享一系列度假美照，從照片中可見，她身穿一件黑色比堅尼，頭髮整齊盤起，無論是站在沙灘上擺拍，還是半身泡在海水中任浪花拍打，她對鏡頭總是露出自信表情，大方展現勻稱、有線條的身材。張棋惠在貼文中透露，這組照片都是由老公和女兒親自拍攝，她開心表示：

「每一次的海島勢必都要來一下泳裝部份～本次攝影大師一樣是父女倆。你們喜歡誰拍的呢（當然我都超級愛）」。



張棋惠日前分享一系列身穿黑色高衩比堅尼的辣照。（FB@張棋惠）

【圖輯】點圖放大看更多張棋惠照片👇👇👇

+ 16

照片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，並紛紛寫下讚美留言：「我愛棋惠，唱歌好聽身材真好又漂亮，又很搞笑自然」、「父女都很懂拍」、「辣到ㄧ個不行」、「又辣又美，攝影師也很厲害」。其實張棋惠近期舉辦音樂會回饋歌迷，結果唱到一半時突然有蟑螂飛近，嚇得她瞬間變臉、落荒而逃，現場觀眾也跟著尖叫躲藏，現場一片混亂，這段意外插曲也引發討論。如今她發出比堅尼辣照，也有網友在底下表示：「有夠美的啦～但我腦袋一直出現妳看到蟑螂的臉」，對此張棋惠幽默回：

「整個根本反差人。」



【相關圖輯】大陸8位美胸女星 柳岩脂肪長在對的地方「她」獲封中國第一美胸（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

延伸閱讀：

台灣女星「驚傳病逝」！ 好友痛喊：不敢相信...

【本文獲「TVBS」授權轉載。】