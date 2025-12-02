美食新聞報道丨蔡景行品正宗古味越南菜　胡美貽黃嘉雯勁大食

《美食新聞報道》是由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、葉靖儀（Michelle）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）、胡美貽（Nicole）等主持的飲食節目，周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。12月2日晚一集中「尖沙嘴地膽」Sasa推介蔡景行品嘗古祖味越南菜；胡美貽孖黃嘉雯先在將軍澳商場「掃街」，再闖泰國菜館現驚人食力。



地膽Sasa帶住蔡景行（行仔）到尖沙嘴覓食。（官方圖片）

12月2日晚播出的「地膽帶路」的Sasa素有「尖沙嘴美食字典」之稱，她在該區開過餐廳、亦曾經營私房菜，所以對該區餐廳非常暸解。今次Sasa帶行仔到柯士甸路覓食，短短一條街已林立了十多間食店，當中推介了一間越南小店，她說︰「呢度用真正牛骨湯，有返以前舊香港食越南菜味道。」 Sasa推介招牌越南湯河有齊扎肉、牛丸、生牛肉，另外又點了蒜蓉牛油雞翼及手打墨魚蝦餅。

Sasa表示生牛河的湯底香味四溢，秘訣是用了大量香料及牛骨，加上熬製十多小時而成，她說︰「有返以前舊香港嘅越南菜味道。」除了美食吸引，店主Kenny的窩心舉動亦成為留客的秘訣，就是老闆會記住每位客人喜好。就好似Sasa第一次幫襯時提過要減肥，要求河粉扣底，之後她每次光顧，老闆都自動少放河粉，非常窩心。Sasa笑言假如有心幫襯就要記住，該店逢周日及公眾假期休息，Sasa笑言︰「老闆巴閉啦，理由係話自己都六十歲，要有充足休息時間喎。」

此外，胡美貽（Nicole）跟黃嘉雯（Carmaney）孖咇駕臨將軍澳覓食，首站到小食店林立的商場先掃一輪街。下一站是同區的泰國餐館，她們點了燒安格斯牛肉、辣椒膏鮮花甲王及泰北清邁雞髀咖喱湯麵，想不到兩位嬌滴滴女士「食力」驚人，吃到停不到口。