老友記丨楊尚友讚牛肉「第二度食唔到」　茶記老闆膽粗粗成就經典

《老友記》是由「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）主持全新飲食資訊節目，11月27日至28日（周四及周五）晚九點半TVB Plus（82台）播映。今次Christian摒棄紅酒與香檳，走入香港大街小巷，尋覓終將逝去黎民美食，細味人間餘溫；Christian更推介慈雲山純港味茶餐廳，讚牛肉嫩滑「第二度食唔到」。



Christian到慈雲山食沙爹牛肉煲仔麵。（官方圖片）

老友記丨茶記老闆膽粗粗成就經典

11月28日晚楊尚友（Christian）介紹一間位於慈雲山的茶記，單是兩款招牌菜︰沙爹牛肉煲仔麵、金蠔蝦乾煲仔飯，獲不少人慕名跨區來幫襯。Christian試過沙爹牛肉煲仔麵，直言最開心是食到純港式風格，他說︰「第一次食呢個牛肉時好興奮，就覺得點解可以咁嫩滑，喺第二度食唔到呢種滑捋捋感覺。」這款招牌麵的誕生跟早年疫情有關，當時人心惶惶，拉閘停業一刻Ray跟家人許諾說︰「我叫阿哥、阿媽唔使擔心，一開返舖我就會攞返呢個月唔見嘅收入。」最後想出這款新產品，他解釋︰「咁會諗有乜嘢係客人幫襯必食呢？就諗到沙爹牛肉麵，係去到邊區，任何一間茶記都有嘅食物。好多人反映唔夠香或者無沙爹味。」有趟Ray去打邊爐食沙爹火鍋，令他靈機一觸想到將大煲湯底濃縮成小煲的煲仔麵，令香味更足。為此Ray四出尋覓合意的沙爹醬，最後膽粗粗找到香料行內享負盛名的Sam哥，更難得是對方竟肯一起癲。兩人合作調配出一款純港式風味的沙爹醬，Christian形容該款醬料蘊含海鮮及花生的香味，相當匹配。

節目中Ray媽媽講起兒子自少便喜歡入廚，她憶述一段Ray 8歲時的往事︰「嗰日下午茶時間，餐廳啲人出晒去，有個熟客嚟到想食炒公仔麵，Ray走入廚房炒畀對方食，又okay喎。」談到店內一款必食出品金蠔蝦乾煲仔飯，曾令一家人出現意見分歧，Ray笑說︰「呢款飯係同屋企人爭論最大嘅一款菜，佢哋覺得成本太高，我同佢哋講畀我試下啦。」好在母親外家是本地蠔民，首先解決貨源及控制成本的問題。基於差不多賣一煲蝕一煲緣故，所以金蠔煲仔飯只作限量供應，賣完即止。最後Ray成功將此款食品打造成另一款招牌菜，吸引食客遠道而來光顧。