美食新聞報道丨米芝蓮廚師製德餐滿載回憶　澳門Omakase回味無窮

《美食新聞報道》是由倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目，於本周一、二、四、五（10月20、21、23、24日）晚上8點TVB Plus（82台）播映。10月23日晚一集中德籍廚師泡製德式「獅子頭」「刀削麵」 傳統菜滿載兒時回憶；謝嫣薇Agnes強力推介澳門Omakase，施焯日沉醉日本黑鮑狂派表情包。



出色的製作為德籍廚師Peter Find贏得米芝蓮美譽。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨德籍廚師炮製德餐滿載回憶

10月23日晚「故事味緣」介紹一間德國菜餐廳，港人一般認知德國菜不外乎香腸、豬手與啤酒。但來自德國的Peter Find決定為德國菜重新定義，作一趟華麗轉身。Peter於 1995年來港，入鄉隨俗會說簡單的廣東話，他不諱言︰「對好多香港人來講，德國菜就是豬手、香腸。」Peter自言視香港為第二家鄉，所以決心讓港人嘗試不一樣，但正宗的德國菜。德國人擅長以豬肉入饌，Peter用本地黑毛豬肉，搓成豬肉丸放入湯汁慢火煮熟，製成德國獅子頭，品嚐過的食客都大讚創新好食。

這道菜滿載Peter兒時回憶，他以半鹹淡廣東話說︰「德國獅子頭係經典德國菜，細個我媽媽星期日會煮畀我食，所以有好多美好回憶。」還有一款德國刀削麵，由打麵粉到烹調，Peter都一氣呵成完成。由主菜到飯後甜品，Peter都希望將家鄉的味道跟港人分享，用心去做為他連續兩年贏得米芝蓮獎。

美食新聞報道丨施焯日沉醉日本黑鮑狂派表情包

此外，食評人謝嫣薇（Agnes）會帶施焯日（Arthur）繼續在澳門進行美食之旅，介紹壽司omakase。該店特色是由米芝蓮三星壽司大師主理，醋飯由江戶前風格，混合三種米及兩款醋調配而成。單是一款黑鮑魚配鮑魚肝醬已令Arthur大派表情包，當他試勻赤鯥、海膽、星鰻後，他已經完全沉醉在omakase當中回味無窮。