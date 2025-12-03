萬千星輝2025｜孔德賢第7次獲《飛躍》提名未感氣餒：信心一定有

孔德賢近年先後在無綫參演多部話題劇集《把關者們》、《青春不要臉》、《法證先鋒V》、《法言人》、《你好，我的大夫》及《新聞女王》等劇集演出，角色層次愈來愈多元化。他由青春熱血、專業人士到新聞從業者等不同形象，均能交出穩定發揮，有亮眼表現，角色形象成功「入屋」，令他在觀眾心中由「後生仔」正式升級為實力小生。

孔德賢演技備受網民讚賞。(IG:danny_hung)

2024年播出的《本尊就位》及《婚後事》令孔德賢事業再下一城，前者更是他首度擔正男主角的重磅作品。在《婚後事》中，他飾演年輕版角色，成功銜接前後時代氣質，為角色成長線增色不少，令外界認為他已具備撐起重要戲份的實力。今年更憑過去一年的表現，再度打入《萬千星輝頒獎典禮2025》「飛躍進步男藝員」候選名單。

孔德賢第7次獲《飛躍》提名未感氣餒。(IG:danny_hung)

對於再度獲提名《飛躍》孔德賢接受《香港01》訪問時表示：「好開心連續第7年有得提名呢個獎項，其實我係好感恩公司俾咗好多工作機會我，無論劇集綜藝嘅作品出街，同埋大家亦都知道公司嘅劇集少咗，而我今年係冇劇集出街，但我都有劇集而家拍攝緊，係令我更加學識到珍惜每一次嘅工作機會，同埋亦要做得更加好。至於信心方面，我覺得係一定要有，因為信心係對呢一年工作嘅肯定，我係肯定咗我呢一年，係用咗百分之二百嘅努力去做。」

