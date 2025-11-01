G-Dragon台北演唱會2025｜GD權志龍坐私人專機抵台　超豪內裝曝光

【GD台北演唱會】韓流天王G-Dragon（權志龍）10月31日結束APEC晚宴演出，馬不停蹄搭乘私人飛機連夜直飛台灣。



他周末要在台北大巨蛋開唱，為了爭取更多時間彩排，只能由專機配合他的行程。而GD在飛機上的模樣也被隨行工作人員拍下，做為即將赴台的預告。

GD晚間在APEC晚宴上，以大使身分進行演出，撇除正在服役的車銀優擔任主持人，GD是全場唯一的K-pop藝人，讓他壓力頗大。

但他最終仍完美完成任務，下了舞台卸妝後，搭乘專機趕場。

GD在影片中戴著香奈兒髮箍，完全素顏已經準備休息。看到有人拍片，GD配合地介紹自己正從慶州直飛到台北，說著說著還害羞地摀住臉，同時秀出他為巡演做的造型美甲，展現居家且自然的一面。

天王私人飛機的豪華內裝也隨影片一併曝光，頂級舒適的配備讓GD能在飛行途中好好休息。

