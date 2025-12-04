林子博細仔林卓楠剪髮前後差勁遠　網民指顏值急升更撞樣馬貫東

前TVB娛樂新聞台主播林子博為了實踐愛妻遺願，辭去香港工作帶大女林詠渝和細仔林卓楠舉家移居英國曼城生活。移英後的林子博亦會不定時更新社交平台分享移居生活，近日（12月2日）林子博在社交平台上分享了兒子剪髮前後的對比照，並感慨留言：「終於去剪頭髮，終於似返個年青人。」網民指出剪了短髮後的林卓楠顏值急升，甚至指他撞樣馬貫東。



林子博兒子剪髮後撞臉馬貫東

時光飛逝，林子博的一對子女已逐漸長大，現年16歲的兒子林卓楠更留著一頭充滿「麻甩」味道的及肩微捲長髮，看起來比實際年齡成熟。近日林子博在社交平台上傳了兒子剪髮前後的對比照，並感慨留言：「終於去剪頭髮，終於似返個年輕人。」他更特別標註形容兒子剪髮前後「好似兩個人咁」，引發網民熱議。

照片曝光後，不少網民紛紛留言指他剪短頭髮後顯得精神爽利：「好型！」、「短發好好多！」、「短頭髮精神好多，short hair好！」。更有眼尖的網民指出，剪了短髮後的林卓楠顏值急升，甚至指他竟然與曾在《萬千星輝頒獎典禮2023》中勇奪「飛躍進步男藝員」獎的小生馬貫東意外撞樣。

林子博喪妻移英倍感艱辛

回顧過去，林子博於2003年與圈外女友結婚，原本一家四口樂也融融。可惜好景不常，他在2019年離巢TVB，愛妻董燕君（Shirley）更不幸於2020年因癌病離世。林子博曾在訪問中坦言，初抵英國時要適應全新的環境，又要照顧兩個子女，加上喪妻之痛，因此感到異常艱辛，有時甚至會對著亡妻的照片垂淚，但哭過後便會重新振作。

如今，一家三口已在英國安頓下來，林子博亦成功轉型開設YouTube頻道成為KOL，不時訪問圈中好友，獲得不少網民的支持與關注，前段時間54歲生日的他更是返回香港舉辦了粉絲見面會。