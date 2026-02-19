無綫長腳小花新年沙田車公廟祈福求得上簽 事業有運行家庭興旺

在這個充滿祝福的農曆新年，TVB 小花鄧美欣（Venus）到著名的車公廟祈福，祈求新的一年平安和順利，特意去轉風車象徵著萬事如意的新開始。Venus雖然在《萬千星輝頒獎典禮2025》未能拿下「飛躍進步女藝人獎」，但這份提名絕對是對她去年努力的肯定，讓人眼前一亮！

TVB 小花鄧美欣（Venus）到著名的車公廟祈福，祈求新的一年的平安和工作順利。(葉志明攝)

冥想幫自己找回方向

在車公廟的香火中，Venus誠懇地向神明祈福求籤，結果求的上簽：「好開心，希望好似籤文所提示事業非常順利，家庭興旺，嚟近我都計劃參加自我進修和心靈課程，想更深入了解自己的內心世界。」面對演藝圈的忙碌生活，這位小花希望時常提醒自己，不要忘記初衷。最近，她開始冥想，打算每天靜下心來，幫自己找回方向。她說：「如果能在心靈上進一步成長，對我的演藝生涯會有大幫助！我相信，這樣的新一年會讓我變得更好，無論是在舞台上還是生活中，都是一個更完整的我。」

TVB 小花鄧美欣求的上簽。(葉志明攝)

不急於開始一段感情

說到家庭，Venus 的臉上立刻流露出幸福的光彩。「我超喜歡和家人一起下廚，尤其在新年期間！」她期待著為家人準備傳統的蘿蔔糕，還想嘗試一些新派菜式，猶如小廚神降臨。還想邀請很久沒見的朋友來家中一起慶祝，分享彼此的生活故事。對於感情生活，Venus 笑著說：「我現在不急於開始一段感情，一切都有它的時候。我希望先把自己變得更好，這樣吸引到的自然會是對的人。」她清楚自我提升的重要性，這也是她新年裡的一個目標。

好誠心。(葉志明攝)

Venus誠懇地向神明祈福求籤，結果求的上簽。(葉志明攝)