Lisa出席國際品牌活動穩居C位　國民演員孔劉全智賢等人淪為陪襯

近日，國際奢侈品牌Louis Vuitton（LV）位於首爾的旗艦店新店開業，現場星光熠熠，包括孔劉、全智賢、以及當紅K-Pop偶像Lisa、鄭號錫等七位代言人齊聚一堂。然而，一張活動大合照流出後，隨即在網上引爆「咖位」爭議，令不少網民大跌眼鏡！



LV品牌活動大合照。（網上圖片）

在韓國娛樂圈，向來有著「演員地位高於偶像」的潛規則。但在今次的大合照中，資歷深厚的「國民女神」全智賢與「鬼怪大叔」孔劉竟然淪為陪襯，而穩居正中央C位的，竟是Lisa！

LV活動大合照Lisa穩居C位。（網上圖片）

這一排位瞬間衝擊了韓國傳統的娛樂圈等級秩序。有網民替演員抱不平：「全智賢和孔劉都要靠邊站？」、「這可是國寶級演員啊！」但亦有大批粉絲護航，指出Lisa手握全球頂級流量，單是TikTok播放量便以億計，更是LV近年極力寵愛的「親生女」，在國際市場的帶貨能力無人能及，「銷冠站C位」實屬市場選擇的必然結果。

