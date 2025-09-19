釜山國際電影節紅地毯造型一覽：影帝梁家輝 LISA 驚喜現身開幕禮

【釜山國際電影節/釜山影展2025】 第30屆釜山國際電影節（BIFF） 正式揭幕！是屆釜山影展由9月17日至26日舉行，共有241部電影正式受邀參展。適逢影展三十週年，今年的釜山國際電影節不僅只有放映電影，更包括豐富多彩的慶典活動，先由星光熠熠的開幕禮開始，一眾電影人、演員與國際名人出席令人亮眼，就讓我們一同欣賞各位的紅毯造型！



釜山國際電影節2025｜紅毯造型：LISA 「花仙子」驚喜現身

最令人驚喜必然是神秘嘉賓LISA！LISA身穿Maison Margiela 2025 秋冬高訂系列晚裝登場，整條禮裙仿如藝術品，低腰薄紗上身搭以柔和花卉圖案，下半身薄紗與漂浮的3D貼花，配以透明的Tabi分趾靴以及BVLGARI 粉紅色珠寶耳飾，營造出一種夢幻感，整體優雅且獨特。

釜山國際電影節2025｜紅毯造型：LISA（gettyimages）

釜山國際電影節2025｜紅毯造型：香港影帝梁家輝 「低調沉穩」

香港影帝梁家輝作為今屆主競賽單元的評審團之一，以一身白色西裝現身紅毯，今次更是他的首次擔當評審！

釜山國際電影節2025｜紅毯造型：香港影帝梁家輝（gettyimages）

釜山國際電影節2025｜ 紅毯造型： 韓韶禧「密實造型」

不時以清涼造型示人的韓韶禧，今次卻一反慣例，以一身灰銀色的長裙，搭以法國高級珠寶品牌Maison Boucheron標誌性系列Quatre Radiant戒指和耳環登場，展現出與《Project Y》 中不同感覺的素雅造型。

釜山國際電影節2025｜ 紅毯造型：韓國影后孫藝珍「粉紅佳人」

與韓國影帝李炳憲攜手合作的《《無可奈何 No Other Choice》成為本屆影展開幕片，孫藝珍以一身Alexander McQueen的粉色晚禮服，搭配法國頂級珠寶品牌Boucheron的全新Animaux蜂鳥珠寶現身，身上的珠寶總價格高達3億韓元！

釜山國際電影節2025｜紅毯造型：泰國影后Davika Hoorne「高雅黑天鵝」

被稱為「泰國第一神顏」 的泰國影后 Davika Hoorne，身穿法國時裝設計品牌Stephane Rolland的Haute Couture Fall/Winter 2025 黑色晚禮服現身，與眾不同的是她並沒有配搭過多首飾，反而利用俐落簡潔的妝髮，配襯立體感強烈的極簡禮服。

釜山國際電影節2025｜紅毯造型：泰國影后Davika Hoorne（gettyimages）

釜山國際電影節2025｜紅毯造型：李洙赫「顏值擔當」

作為韓圈內的低調實力派，從國際超模變身人氣演員的李洙赫，高挑身材的他穿上黑白配色燕尾服，配以小狼尾髮型，盡顯俐落與型格感。

釜山國際電影節2025｜紅毯造型：李洙赫（gettyimages）

釜山國際電影節2025｜ 紅毯造型：金裕貞「俐落型格」

獲邀於是屆影展節目《演員之家》中亮相的金裕貞，中長髮造型令人耳目一新。SPORTMAX 寶石藍高叉長裙配以SCHUTZ的高身靴，綴以英國珠寶品牌Stephen Webster的藍色珠寶，盡顯型格氣息。

釜山國際電影節2025｜ 紅毯造型：鄭秀晶「冰山美人」

鄭秀晶（Krystal）以一身Ralph Lauren造型，搭配BVLGARI 珠寶首飾亮相，復古與現代氣息完美融合。圈頸，露背設計的Luanna亮片晚禮服，配以Allston 漆皮小牛皮厚底涼鞋，配襯出低調性感。

