49歲前TVB男星疑不滿被偷拍　用手指住問：我問你做乜嘢呀！

李天翔（Eric）曾是無綫電視藝員，因在《認字特警》中扮演的「認字唔認人」深受觀眾喜愛，令他獲得「認字特警」的外號。近日有網民上載了一段短片，片中李天翔獨自在餐廳內食飯，但他發現被偷拍後即用手指住拍片者，並激動講道：「我問你做乜嘢呀！」不過後續結果卻有驚人反轉。

有網民在IG上載了一段短片，並寫道：「香港演員Eric李天翔被粉絲拍到吃飯視頻，引發眾怒」。片中李天翔獨自在餐廳內食飯，但他發現被偷拍後即用手指住拍片者：「喂，我問你做乜嘢呀！」原以為後續會是藝人與偷拍者起衝突，結果李天翔一改語氣，溫柔地說：「你想影相啫嘛，唔使偷拍啦。」更揮揮手邀請對方一齊食嘢：「過嚟一齊食嘢一齊影好唔好，過嚟哥哥度。」

其實這是李天翔與粉絲一齊拍攝的一段片，在影片結尾，李天翔更同大家揮手say hi，邀請大家一齊食嘢。李天翔亦在個人小紅書上傳了該視頻，並配文「純粹娛樂」，說明這是李天翔與粉絲開的玩笑。（Instagram/@litincheung）

曾兒童偶像變「御用強姦犯」

李天翔曾在兒童節目《閃電傳真機》中扮演專捉錯字的「認字特警」，因而成為不少小朋友心中的偶像。不過在2003年，李天翔被公司調到戲劇組，他最為人熟悉的莫過於多次在劇集中飾演強姦犯，更被網民指「強姦了全電視台女演員」，獲封「御用強姦犯」。

為了擺脱御用強姦犯的「惡名」，李天翔不想坐以待斃，選擇不續約無綫轉為簽部頭合約，自己主動出擊找機會，在與無綫結束合約後轉投ViuTV。2017年李天翔與拍拖六年的圈外女友譚寶怡（Bobo）簽字結婚，邁向婚姻生活。