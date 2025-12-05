周華健帶妻兒回鄉祭祖　64歲美籍妻曾被指似阿媽忽然逆齡回春

現年64歲「天王殺手」周華健與美籍太太康粹蘭（Constance）是同年同月同日生，二人育有一子一女，結婚39年恩愛如初。不過，周華健太太康粹蘭經常被指衰老得快過老公，經常被網民戲謔「似母子」，前日（3日）周華健一家三口現身機場，康粹蘭忽然逆齡回春，標誌性銀髮依舊，但肌膚異常緊緻白皙，狀態大勇！

周華健在90年代曾經攻港，成績力壓四大天王，有「天王殺手」之稱。（視覺中國）

周華健太太康粹蘭經常被指衰老得快過老公，經常被網民戲謔「似母子」。（網上圖片）

周華健早前開騷驚現巨腩，大批網民被嚇窒。（小紅書）（小紅書）

不過有粉絲指周華健雖然身形走樣，但歌喉一樣厲害。（小紅書）

周華健近日為其廣東汕頭演唱會做準備，罕有地攜同太太康粹蘭及混血長子周厚安（Andrew）一同現身機場，一家三口現身瞬間成為焦點。從小紅書發布的影片可見，周華健當日身穿黑色T恤，身型略微發福，臉上雖然留下了歲月痕跡，但依然精神奕奕，甫出閘口便興奮地與粉絲握手互動，心情極佳。

周華健與太太康粹蘭一同步出機場。（小紅書@不分貴健）

康粹蘭合十雙手。（小紅書@不分貴健）

康粹蘭標誌性銀髮依舊，但皮膚極佳，緊緻白皙幾乎沒有明顯皺紋。（小紅書@不分貴健）

周華健好興奮。（小紅書@不分貴健）

周華健到汕頭機場好興奮。（小紅書@不分貴健）

周華健的太太康粹蘭則穿上黑色外套配牛仔褲，打扮時尚優雅，全程溫婉地伴隨在老公身旁，面帶微笑，偶爾雙手合十。她沒有刻意染髮，標誌性銀髮依舊，但皮膚極佳，緊緻白皙幾乎沒有明顯皺紋，可謂「肌膚勝雪」。康粹蘭散發出獨特的氣質，完全逆轉外界覺得二人似「母子」印象，與周華健並肩而行時，反而更像一對熱戀中的情侶。

康粹蘭散發出獨特的氣質，完全逆轉外界覺得二人似「母子」印象。（小紅書@不分貴健）

周華健追住老婆。（小紅書@不分貴健）

混血長子周厚安（Andrew）亦一同現身機場。（小紅書@不分貴健）

周華健與康粹蘭的幸福得來不易。回想30多年前，周華健仍是寂寂無名的酒廊歌手時，便與擁有西班牙文學與藝術雙學位的美國籍妻子康粹蘭一見鍾情，相識不足一年便於1986年閃婚。然而，隨著周華健憑《讓我歡喜讓我憂》、《濃情化不開》、《花心》、《明天我要嫁给你》等金曲登上「天王殺手」美譽。他的婚姻卻飽受壓力，當時不少激進粉絲認為康粹蘭「外貌普通」，與他們的偶像不匹配，竟在報章上撰文攻擊，甚至瘋狂致電周華健家，要求她立即離婚！

點擊睇周華健一家回家鄉汕頭祭祖

周華健尋根之旅。（小紅書@不分貴健）

回到汕頭。（小紅書@不分貴健）

周華健同太太回到家鄉汕頭。（小紅書@不分貴健）

+ 8

巨大的輿論壓力和自身內向的性格，最終壓垮了康粹蘭。她辭去工作，體重急劇下降，白髮叢生，情緒極不穩定，最終患上嚴重的抑鬱症。當時正值事業高峰期的周華健，因工作繁忙一度忽略了妻子的變化。直到有一天，他突然接到康粹蘭提出離婚的電話，才驚覺事態嚴重。為挽救婚姻，周華健最終下定決心，不惜放下如日中天的演藝事業，停工一年多專心陪伴太太，才成功帶康粹蘭走出陰霾，挽回這段長達39年的婚姻。

周華健同太太誕下一子一女。（視覺中國）

周華健同太太誕下一子一女。（網上圖片）

周華健同太太誕下一子一女。（網上圖片）

周華健同太太誕下一子一女。（網上圖片）