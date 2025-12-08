汪明荃直指阮浩棕「心度掛住個人」　警告做男人要專一唔好咁多心

《帶阿姐看世界》是圍繞汪明荃（阿姐）出發看世界為主題的台慶綜藝節目，周一至五晚十點半，以及周六晚八點翡翠台播映。今晚（8日）及明晚（9日）兩集繼續是第二站—色彩繽紛摩洛哥，本站阿姐旅伴是「顏值擔當」阮浩棕（Nicholas）。



《帶阿姐看世界》摩洛哥站阿姐旅伴是「顏值擔當」阮浩棕（Nicholas）。（官方圖片）

今晚及明晚播出的摩洛哥最後兩集，阿姐與Nicholas先是坐長達八個小時車程抵達撒哈拉沙漠、中途兩度落車休息兼暢遊城市伊夫蘭、梅如卡；兩人去完沙漠，再到馬拉哈什逛市集、聖羅倫莊園朝聖、親身體驗藤籃及堅果油的製作過程等，行程極之豐富。今晚播出的第三集，最值得期待是Nicholas與阿姐以全副地道摩洛哥裝束、在撒哈拉沙漠騎駱駝看日出！

阿姐與Nicholas先是坐長達八個小時車程抵達撒哈拉沙漠。（官方圖片）

Nicholas與阿姐以全副地道摩洛哥裝束、在撒哈拉沙漠騎駱駝看日出！（官方圖片）

阿姐難忘拍《怒劍嘯狂沙》遇風沙「淚的遭遇」

二人坐車出發攀上沙漠高原時，由於路途崎嶇、加上沙地極跣，令攝製隊乘坐的吉普車震個不停，Nicholas不但嚇到狂拋「驚嚇表情包」、更震住把聲講節目Tag，並笑言「自帶震音」；阿姐則因而想起當年拍攝劇集《怒劍嘯狂沙》點滴：「嗰啲風一吹哩，啲沙真係會入眼，咁嗰日成日都會流眼淚架喇」、「踩沙漠山好難，踏一步係會褪番落嚟三、四步…不過呢啲經驗都要試吓嘅。」阿姐還笑言幸好坐車前沒有「食咁飽」，十分幽默。

架車真係好震架，而Nicholas明顯係驚過阿姐。（官方圖片）

二人Settled後馬上出席當地人為製作組舉辦的歡迎會，期間阿姐與當地人瘋狂跳舞，玩得盡興。翌日，二人穿上最地道的沙漠裝束、晨早出發騎駱駝看日出，阿姐上駱駝時施展驚人腰力，一點不像已經78歲，相當厲害。最後，二人在日出美景映照下，在沙漠上齊齊歎早餐兼盡訴心中情。阿姐除暢談接近60年的演藝生涯經驗，還分享了作為藝人時刻裝備自己的重要性：「要好好裝備自己，因為唔知下一個角色會係咩……跳舞唱歌一定要啦、舞龍舞刀舞劍彈琴樂器運動GYM都唔少得。」

周身刀的阿姐，在摩洛哥最後兩集還會大晒生肖運程、針黹及磨米等不同技能，令Nicholas佩服得五體投地：「阿姐真係乜都識架。」不過阿姐最厲害的，還是口才及轉數。被幕後工作人員笑指「主持魂」的阿姐，在與Nicholas體驗炮製專屬二人的藤籃時，經常借故追問Nicholas戀情，當Nicholas表示想簡簡單單繡個心形圖案時，阿姐即單刀直入：「你心度掛住個人吖嘛！」雖然Nicholas全程避而不談，但阿姐一於少理，最後叮囑Nicholas做男人最緊要專一：「做人一個心好喇，唔好整咁多心呀。」