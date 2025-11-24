帶阿姐看世界丨汪明荃周嘉洛自駕遊澳洲　阿姐揭羅家英開車壞習慣

《帶阿姐看世界》是由「三大乖孫」—周嘉洛、阮浩棕、周奕瑋，及老公羅家英（家英哥）輪流「陪住」汪明荃（阿姐）出發看世界的全新綜藝節目，將於11月24日晚起、逢周一至周五晚十點半翡翠台播映。首集節目中，周嘉洛帶阿姐去澳洲自駕遊，所到靚景美不勝收，更登上了澳洲報章的頭條新聞；阿姐還大爆家英哥小時候的志願是做的士司機。



汪明荃（阿姐）喺個節目入面，可以話係盡訴心中情。（官方提供圖片）

在節目長版預告中，阿姐除與「四大護法」增廣見聞、玩盡海陸空，預告片尾還驚爆阿姐接拍這個節目的最大疑問：「其實我想問公司，點解搵我做呢個節目？！」欲知何解？當然要睇節目啦。而11月24日首播的《帶阿姐看世界》，率先帶阿姐出發到澳洲看世界的、是「搞笑擔當」—乖孫1號周嘉洛。

為了舒緩「頭炮」嘉洛仔的緊張情緒，負責守尾門的家英哥率先給出照顧阿姐四大錦囊：1.準時 2.唔好咁多多餘說話 3.千祈唔好擦鞋，及4.阿姐鍾意飲番杯華田，令到揚言一早度掂「120招花式擦鞋」又天生口多的嘉洛仔大感氣餒。雖然「擦鞋」招數燒焦，但嘉洛仔對於「準時」及「華田」兩大錦囊志在必得，更許下豪言：「我應承自己每日起碼要早十五分鐘（落樓），我要落嚟等阿姐，我唔要做畀阿姐等嗰個。」還額外向阿姐發出三大承諾：「開心，守時，安全」。到底嘉洛仔是得個講字，還是說到做到，就要密切留意節目。

嘉洛仔未出發前勁迷惘，不過其實阿姐出發前個心都係十五、十六。（官方提供圖片）

帶阿姐看世界丨所到靚景美不勝收

曾在澳洲留學的嘉洛仔，先後帶阿姐到訪Rundle Mall、德國村、位於Barossa Valley嘅The Louise、Pink Lake Tiny House等靚景打卡，又帶阿姐睇日落、睇星星、釣藍蟹、親親樹熊、坐熱氣球、Fine Dine、Roof climb、Glamping及自駕遊等，當中不少更是阿姐的第一次，其中釣藍蟹的拍攝部分，更登上了澳洲報章的頭條新聞，相當威水！

阿姐體驗釣蟹時，好似小朋友咁開心。（官方提供圖片）

首播一集中，嘉洛率先會帶阿姐跳出Comfort Zone，試玩人生第一次自駕遊，而且更要駕駛超級大型豪華露營車！原本對自駕遊欠缺信心的阿姐，經嘉洛仔一再遊說後，終踏出第一步，事後不但笑言自駕遊很爽：「愈揸愈鍾意，因為可以Handle咁大架車好似好型咁。」還叮囑嘉洛一定要幫她拍照傳給家英哥，十分搞笑：「你一定要影低我呀，我要畀阿羅家英睇，可以威吓吖嘛。」

阿姐對自己嘅第一次自駕遊好滿意，仲少女心大爆發猛叫嘉洛仔影相畀家英哥睇。（官方提供圖片）

帶阿姐看世界丨家英哥小時志願做的士司機

除了少女心大爆發，阿姐更大方分享「超速」經歷。當嘉洛仔問阿姐：「有冇試過因為趕時間扒人哋頭？」阿姐即爽快直認：「我試過超速好多次，要去上堂，嗰次入到去，差唔多全部都係的士司機喎。（嘉洛仔：咁佢哋咪個個認得你咯）係呀，好面懵。」阿姐還大爆家英哥小時候的志願是做的士司機，還曾擁有的士牌，又直指十分不喜歡家英哥駕車時的一個超級壞習慣。至於嘉洛仔，全程除了負責氹阿姐之餘，還分享了首次與阿姐合作拍劇的趣怪奇事，以及自爆了一件令阿姐大感難以置信的事情。想知是甚麼，就要密切留意節目。

嘉洛仔同令阿姐兩位由天光坐到天黑，一齊分享自己的有趣經歷。（官方提供圖片）

值得留意的是，為了賀阿姐正式出發看世界，視帝陳展鵬、葉蒨文、曾展望、羅子溢、陳煒、黃翠如、洪永城、劉穎鏇等亦會驚喜亮相節目，想知呢班小生花旦搞乜鬼？11月24日記住留意首播的《帶阿姐看世界》。