帶阿姐看世界丨汪明荃坐熱氣球驚到唔識笑　周嘉洛照顧阿姐勁體貼

《帶阿姐看世界》是由「三大乖孫」—周嘉洛、阮浩棕、周奕瑋，及老公羅家英（家英哥）輪流「陪住」汪明荃（阿姐）出發看世界的全新綜藝節目，逢周一至周五晚十點半翡翠台播映。11月25日晚繼續澳洲遊，汪明荃與周嘉洛「驚險」熱氣球之旅睇日出，隨後阿姐追問嘉洛仔戀情問題被耍太極嬲到手指指？



嘉洛仔同阿姐影合照，阿姐開心到變咗少女。眾多行程之中，就以乘坐熱氣球最為Dramatic！（官方圖片）

《帶阿姐看世界》首站是澳洲，阿姐澳洲站的旅伴是「搞笑擔當」周嘉洛。來到第二集，二人行程繼續豐富，除乘坐熱氣球升上610公呎看日出、還學整雞尾酒、試梘液、品嚐地道醬料、參觀酒廠及Fine Dine。

帶阿姐看世界丨「驚險」熱氣球睇日出

眾多行程之中，以乘坐熱氣球最為Dramatic！首先，在第一集誓神劈願表示所有行程都會提早15分鐘抵達現場等候阿姐的嘉洛仔，當日不但沒有提早抵達、還要比阿姐遲現身，到底阿姐最後會點「處置」佢？第二，由於熱氣球能否成功起飛，要視乎很多因素，故直到行程當日早上四時許，製作組仍未能確定是否真的能起飛。第三是由於阿姐有畏高，出發前一直忐忑不安：「我擔心咗幾日，聽到佢哋話要坐熱氣球。我本身個人畏高架嘛，我拍嘢最擔心係呢日喇。」嘉洛仔聞言即口甜舌滑：「我本身都驚㗎，但我知道你都驚，所以我唔可以話我都驚。」

阿姐出發前一直忐忑不安，驚到唔識笑：「我擔心咗幾日，聽到佢哋話要坐熱氣球。我本身個人畏高架嘛，我拍嘢最擔心係呢日喇。」（官方圖片）

面對驚到唔識笑的阿姐，嘉洛仔施展渾身解數使出「暖男四式」，將阿姐照顧得體貼入微。由於熱氣球負責載乘客的籃有一定高度、參加者起飛前後必須跨大步爬進／爬出籃子；為了方便阿姐上落，嘉洛每次必定第一時間先行跳入／跳出籃子，再邊給予阿姐溫馨清晰的指示（例如如何擺放手腳）、邊溫柔地將阿姐抱入或抱出籃中，連串動作極度有愛。除了「愛的抱抱」，嘉洛仔為免阿姐被熱氣球的火「㷫」親，全程遞起手幫阿姐擋住熱氣；而當熱氣球成功起飛後，嘉洛除安撫阿姐：「我哋唔使望咁低，我哋望遠就得。」還拿出相機與阿姐Selfie氹阿姐開心，而為增加阿姐安全感，嘉洛全程以雙手環抱阿姐，細心體貼度100分，難怪事後獲製作組封為「絕世暖男」。

為咗唔好要阿姐等自己，嘉洛仔每吓轉移動作都好極速同俐落，真係好識得為人設想。（官方圖片）

帶阿姐看世界丨周嘉洛照顧阿姐獲封「絕世暖男」

嘉洛在其他行程亦展現了暖男一面，例如調配雞尾酒期間，嘉洛不但眼利地發現阿姐手指被𠝹損，還馬上幫阿姐作出看似十分專業的處理。之後二人參觀酒廠時，嘉洛又趁阿姐不為意，買了一支價值6000港元、在阿姐出生年份釀製的紅酒送給阿姐，氹得阿姐笑逐顏開。其實嘉洛的暖男一面在第一集中早已展現，包括細心為阿姐講解所有東西，以及每逢阿姐上落車輛都必定第一時間望實及扶實，難怪連網民都大讚：「啱啱睇完，嘉洛仔照顧阿姐真係好乖」、「估唔到周嘉洛同阿姐有化學作用，幾流暢」、「有嘉洛在好搞笑」、「見到嘉洛都接到阿姐講嘢，認真傾偈或者搞氣氛都得。」還有網民搞笑表示不敢相信阿姐真的邊拍節目邊揸車：「阿姐手車都好定」、「第一次見阿姐喺電視揸車，見佢揸車個樣相當嚴肅，肯定好安全」、「《帶阿姐看世界》不錯看，很多景色拍得很美，第一次看阿姐駕駛大型車，意外驚喜」、「嘉洛跳舞真係得㗎！」

一見到阿姐損手，嘉洛即刻全程貼身照顧，就算去到第二個站拍緊嘢，佢都冇忘記到阿姐隻手，仲叮囑佢洗完手要換過塊新嘅膠布。（官方圖片）

除了夠晒體貼，嘉洛亦相當調皮，除了在第一集的彩蛋環節中大跳火辣Pole Dance娛樂幕後及阿姐外，又在與阿姐Fine Dine期間，以「太極大師」方式迴避阿姐追問戀情問題，搞到阿姐都不禁反眼兼手指指：「你答咗先。」想知阿姐最終能否成功收服嘉洛，問到令她和觀眾滿意的答案，敬請繼續留意餘下三集的《帶阿姐看世界》澳洲篇。溫馨提示，第二集片尾的彩蛋相當爆笑，大家更看見識「爬行嘉洛」真身，萬勿錯過。另嘉洛仔在IG上載了一條命題為「This was how we started…」的節目花絮片，當中不乏他與阿姐的溫馨互動及搞笑打情罵俏片段，獲郭柏妍、戴祖儀、蔣祖曼等留言大讚好有愛。