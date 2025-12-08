吳文忻年初乳癌擴散住院16日　神經痛到企唔直：每日擘大眼就係痛

51歲的吳文忻三年前確診患上乳癌，去年復發後癌細胞變異並擴散至尾龍骨，病情惡化至第四期，但她一直堅強面對。日前吳文忻到商台接受《1圈圈》訪問，為新歌《重新》宣傳，她透露因1月1日收聽《吒咜樂壇頒獎典禮》一眾歌手感言所啟發，特別是52的鄭秀文在台上講話令她不禁落淚，她說：「Sammi話自己52歲攞『我最喜愛女歌手』，好耐冇踏足叱咜頒獎台上，嗰份堅持勇氣可以將你推得更遠，叫大家唔好將自己否定，我不自覺流淚。」

吳文忻接受商台《1圈圈》訪問。

吳文忻1月1日聽《叱咜樂壇頒獎典禮》，被鄭秀文感言感動到喊。（YouTube截圖）

Sammi有鼓勵吳文忻。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻推出新歌《重生》。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻表示在抗癌期間發現自己有很多夢想未實現，在1月2日即拍片許了一個願望，但一直未有放上社交平台。至2月病情急轉直下，入院住了16日，她直說：「嚴重嘅，當時心積水肺積水，行動都唔方便，出醫院後所有夢想都放低咗。慶幸靠自己努力意志拉筋，起碼做返個正常人先。」

主持之一的阮兆祥表示據聞吳文忻當時狀態不佳要用輪椅代步，吳文忻皺眉說：「係呀，真係好痛呀，我係直情神經痛到個人拉唔直！因為cancer入咗尾龍骨，個cancer唔知關唔關事，做電療後個人係坐唔直，每日起身擘大眼就係痛囉，每一個動作都係痛，好彩慢慢一路靠其他輔助治療，仲靠自己每日拉筋，每日好啲每日好啲，幾個月後可以正常出返街，可以行到。」

吳文忻憶年初入院住16日，電療後到到個人攣咗企唔直。（YouTube截圖）

有一段時間要出入坐輪椅。（ig@nat_ng_nat）

出院後要用拐杖才勉強行到，連下床去洗手間也覺辛苦！（ig@nat_ng_nat）

吳文忻身上插了多條輸送液用喉管，右肩膊近胸口、腋下、手背多處插針。（ig@nat_ng_nat）

病情好轉後，吳文忻逐步實現自己夢想，先推出自傳《因愛．重生》，最近再在新城廣播行政總裁馬浚偉支持去錄製新歌《重生》，完成歌手夢，而兩女兒Scarlet和Season則合唱英文版《Bold Mommy Bald Mommy》，令事情更完美。吳文忻指當初帶著沉重心情向女兒 白媽媽患癌，但女兒卻笑著問：「可否幫你剃頭」，文忻說：「原來小朋友世界，cancer等如光頭啫，佢係啟發咗我全件事唔使太沉重，佢哋後來幫我剃頭，之後同朋友講想有一首歌，做緊化療嘅媽咪都可以同個囡囡快樂生活。」

吳文忻兩女係開心果。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻與有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵早在美國讀書時認識，二人數度分手又復合，終在2011年結婚，並誕下兩個女兒，至今年6月宣布離婚。。（ig@nat_ng_nat）

抗癌期間，吳文忻爸爸離世。（ig@nat_ng_nat）

