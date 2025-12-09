旅遊達人自稱在南非被綁架　刀架脖子勒索三百萬　曾在大陸被封禁

內地知名旅行博主藍戰非日前（12月8日）自曝在南非遭中國籍綁匪夥同當地人預謀綁架，被劫持5小時拍攝裸體照片並收集指紋、唾液、毛髮、精液等生物訊息，隨後綁匪強迫其轉賬、申請網貸共勒索三百萬人民幣。脱身後藍戰非向中國駐南非使館求助，直至由使館安保護送其進入安全屋。



藍戰非是內地知名旅遊博主，曾經是一名遊戲主播的他，坐擁千萬粉絲。（網上圖片）

知名博主在南非被綁架

12月8日藍戰非在社媒發文稱，自己被一名中國籍綁匪夥同兩名黑人持刀劫持超4小時，期間綁匪索要300萬元人民幣，強迫藍戰非現場轉賬、申請網貸，並簽署偽造的欠款文件、舉身份證拍照等。藍戰非稱綁匪為了阻止他報警，剝光了他的衣物拍攝裸照，強制採集指紋、毛髮、口水甚至是精液。綁匪撤離前還警告其「8點前離開滾回中國否則就滅口」，而藍戰非脱身後立刻向中國駐南非使館求助，直至由使館安保護送其進入安全屋。

目前藍戰非已刪除該條推文，並且發文駁斥了「自導自演」的猜測，強調當地警方已經開始立案調查調與監控取證，但此前已被告知破案概率極低（99%不可能抓到），立案主要為了防止被栽贓嫁禍。

藍戰非曾在大陸被封禁

藍戰非以前是遊戲主播，他靠着這個身份賺了第一桶金，隨後短視頻時代來臨，他又成功轉型全球旅遊博主，全網坐擁上千萬粉絲。

在2025年的一場直播中，有粉絲問藍戰非「會不會結婚」，他給出了極為明確且顛覆大眾認知的回答：「結什麼婚？不結婚這輩子都不會破產，結婚就是給自己找罪受。」藍戰非還補充表示「不找拜金女對象，不結婚不生孩子，可以很開心，人要自由的生活。」這種婚戀觀念在當時就引起了很多網民討論。

藍戰非亦在直播中聲稱，「若全力投入商業化運作，年收入九位數都是小看自己」，並提及「環球旅行500天花銷200萬僅為一年利息」，儘管他隨後解釋稱是「多年累計收入」，但輿論持續對他「炫富」和「數據造假」產生質疑。

而大陸網絡平台已在2025年9月實施的新規明確禁止「炫富」「誇大收入」等內容，網民認為藍戰非的「炫富」「不婚不育」等言論被認定違反這一規定，最終成為賬號被封禁的直接原因。雖然目前多個平台已停止封禁藍戰非，但其宣揚的「不結婚便不破產」「無家庭負擔可隨意花錢」等觀點亦使他失去了30多萬粉絲。