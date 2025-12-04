69歲男星背負拋妻罵名30年終洗脱　法庭證前妻之子與其無血緣關係

大陸演員周野芒因飾演98版電視劇《水滸傳》中林沖一角，被觀眾所熟知。周野芒於1985年與奚美娟結婚，但在1994年7月兩人協議離婚。離婚前奚美娟曾產下一子，因此周野芒背負了拋妻棄子罵名高達三十年，2023年周野芒為維護家人及自身名譽起訴造謠者。近日網絡上曝光了部分庭審記錄，顯示周野芒與奚美娟之子沒有血緣關係，且並無「婚內出軌」。



周野芒於1985年與奚美娟結婚，但在1994年7月兩人協議離婚。離婚後奚美娟產下一子，而周野芒則揹負拋妻棄子罵名高達31年。（網上圖片）

周野芒推翻三十年罵名

2023年周野芒因「拒付撫養費」「周野芒婚內出軌」等謠言起訴多名造謠網民，並向法庭提交了親子鑑定證據，2024年周野芒成功勝訴，法庭追責了十餘名造謠者，其中一名造謠者還向周野芒手寫道歉信請求原諒。

2023年周野芒因「拒付撫養費」等謠言起訴多名造謠網民，並向法庭提交了親子鑑定證據。（微博＠周野芒）

近日網絡傳出了當時的部分庭審記錄，法院明確判定：周野芒與奚美娟之子無生物學血緣關係，雙方「婚姻存續期間未共同生育子女」，且離婚證日期（1994年7月）早於孩子出生證明（1994年11月）4個月，還有撫養權條款空白的離婚協議、親子鑑定報告等證據，因此「周野芒婚內出軌」「拋妻棄子」等指控為不實謠言。

2024年周野芒成功勝訴，法庭追責了十餘名造謠者，其中一名造謠者還向周野芒手寫道歉信請求原諒。（網上圖片）

周野芒三十年罵名由來

一條遲到三十年的司法判決揭開了老藝人婚姻的殘酷真相——周野芒揹負半生的「拋妻棄子」污名實為冤案，他與奚美娟從未生育共同子女。

周野芒與奚美娟兩人均畢業於上海戲劇學院（奚美娟是周野芒的師姐），後分配到上海人民藝術劇院工作。1980年代中期，兩人因共同出演話劇《中國夢》等作品因戲生情，於1985年步入婚姻殿堂。1994年，39歲的奚美娟懷孕並生下一子（奚男），但這段婚姻在孩子出生後不久便宣告結束。

周野芒與奚美娟年輕時候，兩人曾是上海人民藝術劇院的同事。（網上圖片）

在很長一段時間裏，外界普遍流傳的說法是周野芒在奚美娟高齡產子、坐月子期間提出離婚，讓妻子只能獨自撫養兒子長大，導致他背負了多年「拋妻棄子」的負面名聲。直到2023年，長期沉默的周野芒針對網絡上關於他「棄子」的謠言採取了法律手段。