劉穎鏇驚自己素顏嚇親人　透露《飛行日誌2》後新綜藝節目將開拍

為迎接年度最令人期待的佳節，有商場日前邀請了藝人劉穎鏇（Tiffany）拍攝「聖誕禮物大派對」相片，Tiffany可以在商場中四圍打卡，暨工作又可以乘機shopping揀聖誕禮物！



劉穎鏇參加商場活動。（官方圖片）

呢日劉穎鏇現身拍攝活動，雖然工作排得密密麻麻，但講到聖誕節Tiffany就一臉雀躍，直言歸心似箭：「我主要個目標係希望聖誕可以返到去 LA（洛杉磯）嗰邊陪屋企人過囉。但我係未買機票嘅，因為始終做嘢為主，希望一有空檔時間就可以即刻走。」佢透露每年聖誕都好渴望能與家人渡過，全家人食飯、傾偈嘅感覺特別Warm。

劉穎鏇渴望聖誕能與家人渡過。（官方圖片）

劉穎鏇笑言家人作風好洋化、好 Chill，唔會被「逼供」終身大事：「又冇喎！佢哋反而成日問我喺香港做緊乜，拍緊咩劇或者綜藝節目，想了解我嘅工作多啲！」Tiffany 預告《飛行日誌2》將於十二月埋尾，之後有機會開拍新綜藝節目。雖然Tiffany近日人氣急升，但佢自爆其實係一名「宅女」，平時好少主動出街，最鍾意留喺屋企：「同朋友出街食飯都會嘅，如果被 Fans 認出，都會大方影相同簽名都 OK 嘅，不過如果太素顏可能就會戴返個口罩遮遮，廢事嚇親人！」

劉穎鏇自爆其實係一名「宅女」，平時好少主動出街，最鍾意留喺屋企。（官方圖片）

講到聖誕送禮，Tiffany 笑指自己好幸運，因為屋企人無互送禮物嘅習慣，幫佢慳返唔少：「我試過想送禮物俾父母，但佢地樣樣都話唔想要。（收過最 Sweet 嘅禮物係乜？）Fans 送嘅手作最Sweet，佢哋會集齊我好多相整成相簿，呢啲要花時間做嘅嘢最有意義。（有冇追求者送過？）又好似冇。（送手作會加分？）會嘅。」

Tiffany笑著說自己很幸運，因為家人有不互送禮物的習慣，幫她省了不少錢。（官方圖片）