劉在錫拍檔「黑幫合照」風波　長文道歉：不夠成熟，退出兩節目

綜藝主持人曹世鎬（조세호）近日捲入「黑幫結緣」風波，引發韓國演藝圈高度震動，他也在第一時間於個人帳號發表長文致歉，坦言讓支持多年的粉絲失望，並主動宣布從《劉QUIZ ON THE BLOCK》與《兩天一夜》兩大節目下車。隨著爭議延燒，節目組也正式證實後續錄影將由劉在錫以一人主持方式進行。



曹世鎬於聲明中表示，自己因長期跑地方活動，認識許多不同背景的人，卻因年輕時處事不夠成熟，未能妥善處理相關人際關係。他對於與被指為黑幫組織首領的崔某的合照、親密互動曝光後引發的外界疑慮深感抱歉，同時強調外界揣測的索賄或宣傳性質金錢往來「完全不是事實」，並承諾對不實部分將採取必要程序澄清。

面對風波快速擴大，他表示：「讓觀眾感到失望，是最大反省之處。」並直言近期已反覆思考是否仍適合站在節目現場。尤其《劉QUIZ ON THE BLOCK》重視傾聽嘉賓故事，但他認為以當下狀態無法勝任，因此最終向製作單位提交退出意願；《兩天一夜》為韓國公共電視台重要綜藝節目，他也擔心持續錄影會替團隊增加負擔，因此決定同步請辭。

而根據《JTBC》報導，tvN製作組其後發聲明證實曹世鎬的下車決定，透露已錄完的兩週份內容仍會照常播出，本週錄影因嘉賓已敲定而無法取消，因此將由劉在錫獨自主持，全程不會出現曹世鎬身影。節目組強調，會持續以最大誠意面對觀眾。

曹世鎬最後表示，結婚後一直希望成為更好的人，但這次事件讓他深刻意識到仍有不足。他承諾會更嚴謹管理周遭環境與行為，不再重蹈覆轍。他也強調會為家人負責，並在必要範圍內採取正當程序釐清事實，期盼未來能以更成熟的模樣再次站到觀眾面前。

曹世鎬聲明全文：

大家好，我是曹世鎬。

首先，因為最近的事件讓許多人失望，我在此真心向各位致歉。

想到長久以來喜愛並支持我的朋友們，這次事件會帶來多大的失落，我也反覆思考該以什麼方式開口。

我也擔心過度的解釋反而會造成不適，但我認為，親自向大家傳達我的心境與立場，是回應一直以來所受支持的最基本道理。

我過去因為長期跑地方活動，認識了很多原本不熟悉的各式人士。

每一次都應該以「站在大眾面前的人」的標準，更加慎重地處理周遭關係，但因為當時還不夠成熟，沒有妥善應對所有人際連結。

對此我深刻反省。

但在此我必須明確說明，大家所擔憂、因那些人脈而衍生的各種疑惑——全都不是事實。

當然，我非常清楚，光是照片中呈現的樣子就已讓許多人失望。

我本應為觀眾帶來歡笑與安慰，卻反而造成不適與失望，再次深深向各位道歉。

這次事件也讓我重新檢視自己是否會給目前參與的節目帶來負擔。

《劉QUIZ ON THE BLOCK》是一個最重視傾聽嘉賓故事並給予共鳴的節目，

以我現在的狀態，難以勝任這份角色，因此做出了離開的判斷。

《兩天一夜》作為公共電視台 KBS 的重要綜藝節目，我同樣認為若繼續出演可能會為節目與團隊帶來不必要的壓力，

經過深思熟慮後，我已向製作組表達退出兩個節目的意願。

我只能向一直信任我、與我同行的成員們、工作人員以及觀眾朋友們，表達無盡的歉意。

去年結婚、組成家庭後，我努力想成為更好的人，

但透過這件事，我深深感受到自己仍有許多不足。

即便如此，為了我需要負責的家人，對於並非事實的部分，我會透過必要程序予以澄清。

往後我會更加嚴格管理自己的周遭與行動，不再讓大家失望。

也會把這次事件視為深刻反省的契機，努力以更成熟的樣貌，再次站到大家面前。

我會成為更好的人。

再一次向各位深深致歉。

以真心致意，

曹世鎬



