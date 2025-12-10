全民造星6丨Jeremy親自教表情管理　組員落敗淘汰Gin Lee不捨落淚

《全民造星VI》製作組特別請來師兄Jeremy幫手，親自教Group 3組員表情管理，隨後Group 3組演出之好更令卓韻芝大讚；Group 1落敗不敵需要淘汰組員， Gin Lee不捨忍不住落淚。



第3組是平均年齡最小的一組，成員包括：12號小雞、92號Bosco Kwan、22號Alvin Lai、6號Gordon以及52號DaiMa。（官方圖片）

12月8日晚播出一集，出場的第3組是平均年齡最小的一組，成員包括：12號小雞、92號Bosco Kwan、22號Alvin Lai、6號Gordon以及52號DaiMa。製作組特別請來師兄Jeremy@MIRROR幫手作出指導。而當中Alvin被Jeremy指太害羞，眼神亦是4人中最弱的一人，教他上台前或者排練時對鏡做表情：「你要畀人覺得我係好正嘅，你要自己對鏡睇下。」Jeremy更親自指導各人應有的表情。不過表演驗收日Gordon依然未達標，被Gin Lee指眼神未能表現應有的感覺。

《全民造星》製作組特別請來師兄Jeremy@MIRROR幫手作指導。（官方圖片）

Alvin Lai被Jeremy指太害羞。（官方圖片）

而比賽前，卓韻芝也不看好第3組，認為比起對手第1組，覺得他們輸在起跑線，有中學男子組的感覺。不過當第3組演出自選項目《5VER》後，卓韻芝即時笑稱：「跌咗眼鏡，剪走我頭先之前講嗰啲嘢。」趙善恆@ToNick對演出亦大為欣賞：「咁細年紀可以呈現到咁嘅力量，我覺得好難。」卓韻芝則覺得表演很專業：「你哋好知道觀眾需要乜嘢，你哋好知道做嗰樣嘢陣時點樣可以放大自己，你哋亦搵到一個enjoyment，呢個係最緊要，你哋就係好enjoy你哋做緊嘅嘢。」

趙善恆@ToNick欣賞第3組年紀少少便能呈現出強大力量，實屬難得。（官方圖片）

兩組的自選項目雖然同樣獲得評判讚賞，不過指定項目卻令人擔心，因為在比賽前一日，兩組在綵排跳唱Battle歌曲《EGO》時的表現仍然未成氣候，被狠批缺乏戰鬥格，甚至不想將表演放在節目中。幸好正式演出時兩組同樣能發揮水準，卓韻芝先讚Gordon表現大有進步，再讚Larry跳舞從容有型，而Jeffery就被指好得意：「你個樣流流哋，但我又覺得你有好強嘅生命力，好似睇住你就會好開心咁樣，呢種係一種魅力嚟㗎。」張蚊則覺得小雞和Bosco很有energy：「淨係睇你哋嘅笑容已經好開心。」

第1組和第3組跳唱Battle歌曲《EGO》。（官方圖片）

卓韻芝讚第3組演出很專業。（官方圖片）

綜合兩個表演項目，第3組以5盞燈完勝第1組，第1組最低grade的Jack Lo和Jeffery中1人要被淘汰，結果離開的是72號Jack Lo，而另1位要被淘汰的是94號Billy Li。Gin Lee對於2人未能留低亦忍不住落淚。而緊接第三回合小組對決，首先出場的第6組被梁祖堯稱為偶像組合，成員包括：14號Marcus、34號丘藍、19號Dave、43號Ian Hannz以及31號三金。對於這個組合，丘藍信心十足地表示「穩贏」，不過在第一關賣橋時卻遭滑鐵盧，被指理解不到大家想怎樣。第6組唯有求教Gin Lee，最後大家一致決定走成熟男團風。而另一難題就是丘藍和Dave在跳舞方面顯得力不從心， Dave更自嘲是「Standing next to them」。

Gin Lee對於Jack Lo和Billy Li未能留低忍不住落淚。（官方圖片）

第6組求教Gin Lee，最後一致決定走成熟男團風。（官方圖片）

至於在前兩回合比賽均擔當排舞角色的Ian Hannz，回想當時的情況依然忍不住落淚，可想而知壓力有多巨大。所以今次決定請來排舞師Beep幫手，好讓Ian Hannz可以好好享受表演。梁祖堯看到Ian Hannz終於能放鬆下來，也替其開心：「見到佢表演嗰種從容開心，我係忍唔住眼泛淚光，因為你見到佢快樂，終於做到佢自己最想做到嘅嘢，好開心。」

Ian Hannz演出發生跌Mic Stand失誤。（官方圖片）

趙善恆@ToNick大讚Ian Hannz成功救場厲害。（官方圖片）

對於第6組自選項目《Standing Next To You》的演出，卓韻芝覺得整體來說令人看得愉悅，還特別強調Dave非常之靚仔以及Marcus非常之有型。雖然Ian Hannz發生跌mic stand失誤，但趙善恆反而欣賞Ian能即時救場：「呢個係好厲害嘅，呢個舞台嘅觸覺係好重要㗎。」Gareth.T亦讚表演完整性挺高，跳舞不俗，但唱歌方面仍有待改善。