全民造星6｜A2組除皮帶Jeremy直言唔識欣賞　畢佬歌聲逆轉獲激讚

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星VI》逢星期一至五，晚上9時30分播放。由強尼主持，一個為年輕人展示自我的舞台，99位全男班參賽者會透過多輪的比賽盡展所長。過程中導師除會悉心指導參賽者外，還會幫助他們探索在音樂和表演領域的潛力，陪伴他們經歷起起伏伏的追夢過程。成功晉身15強的參加者會被安排到韓國進行集訓，以爭取冠軍為目標，接受頂級培訓和專業指導，全力邁向偶像之路。



昨晚(1日) 播出一集，輪到A2組出場，組員包括：43號Ian Hannz、3號yinhei、9號Kenrick以及31號三金。今次A2組的自選項目《Vibe都來了！2025》，Ian Hannz坦言想做一些帶有喜劇的演出：「我覺得係有啲騎呢嘅活力，我可以玩到好癲好盡。」難怪他們所設定的演出不單止「趴地趷囉」，更加跳到連皮帶也脫下。可惜有份出席驗收日的Jeremy@MIRROR卻不懂欣賞，還指出他們不少問題：「suppose嗰個位應該係要你哋最齊嘅一個地方，你哋係反而最唔齊啦。呢隻歌係咪要除皮帶，我有啲懷疑嘅，依家就係一堆好亂，好亂，大家唔知做緊乜，我冇因為呢樣嘢而加分囉。」不過4人跳得非常投入，當中Ian Hannz更被讚豁出去跳的態度，在某些位上確實做到好笑效果。

正式演出後，關智斌(Kenny)大讚：「catch到呢個vibe嘅，一上呢個台板開始佢哋就已經進入狀態，我一路睇就好開心囉，我今次真係覺得你有一個男團嘅bonding喺度。」鄧小巧也覺得4人很可愛，表示：「姐姐好想走去搣佢哋嘅面珠墩。」而要求高的陳湛文(Peter)就覺得表演無疑帶來歡樂，但卻欠缺餘韻。」

接著A2組和B3組進行Sing Battle，歌曲為《黑玻璃》以及《戀愛腦之死》。回顧B3組中Larry、畢佬和Yip面試時唱歌的表現直達不堪入耳程度，不過Gin Lee仍然對他們充滿信心，反而3位歌手評判看到Battle所唱的歌曲後，卻直言好擔心。Battle過後，泥猛@Rubberband讚TUZERO和Teller唱得很好之餘，更表示畢佬出奇地唱得令自己Wow一聲。鄧小巧亦笑稱：「我唔識點樣期待畢佬唱歌，然後佢唱咗出嚟又冇怪。佢嘅體格，佢嘅外形，令到我唔會太想去抽秤太多，因為平均值嚟講其實佢都好高。」阮小儀和Kenny則同樣覺得Ian Hannz唱得非常之好，Kenny更指以一個組合來看：「 A2組嗰個power雖然得4個人，我好似覺得比B3組嗰個嘅聲，個穿透力仲大啲。」

最後綜合綜合自選及Battle項目，B3組以5盞燈完勝，A2組的Kenrick以及B grade的yinhei雙雙被淘汰。Kenrick坦言未入梁祖堯一組前自己是一個很內向的人：「又唔敢笑，又唔敢做表情，去到依家係逐漸放開自己。阿祖係我遇到一個最善良同埋最有愛嘅人，佢真係有少少打破咗我對人類嘅想像。」而yinhei則相信一切都是最好的安排：「我覺得冇遺憾㗎喺呢度，亦都好開心識到阿祖，識到大家。」

之後一場小組對決，首先出場的是B2組，成員包括：20號Winson、12號小雞、68號蘇仔、94號Billy Li、35號Michael和78號Jeffery。B2組今次以原班人馬上陣，Gin Lee大讚他們積極：「完咗上一輪比賽3日，所有嘢已經有晒喺度，真係好快。」不過快卻不代表排練成效高，B2組的靈魂人物Michael因為工作關係，經常缺席排練，就連驗收日也不在場。而蘇仔跟其他組員相處亦出現問題，挑選淘汰名單時蘇仔更自願當選，最後大家嘗試敞開心扉，互相取得諒解，成功修補關係。

可惜他們的自選項目《Close To Love》卻未能取得評判歡心。小儀覺得蘇仔少了一份緊張感：「可能亦都係冇咗緊張感，拿捏唔到，你應該show多啲自己嘅特質出嚟。」Kenny亦指蘇仔太chill：「佢畀我感覺係應該仲有好多嘢喺度，但點解呢個比賽你唔拎出嚟呢？上次你哋已經係同一group人，但好老實講，我又冇覺得你哋好有默契喎。」陳湛文更直指B2組的演出處於一個「尷與enjoy」的邊緣：「唔係好見到你哋各自產生出嚟嘅默契，每個人都有少少步步為營，令到你哋成個bonding，或者連結嘅心唔夠強大，未係好感染到我哋。」看來之後的Sing Battle，B2組要再加把勁。