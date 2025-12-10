帶阿姐看世界｜汪明荃用AI化身梁舜燕惹哭阮浩棕　阿姐揭接拍初衷

《帶阿姐看世界》昨晚（9日）一集阿姐利用AI技術讓已故梁舜燕與孫兒「跨時空同遊」，這一幕不僅讓阮浩棕哭成淚人，更讓觀眾看見阿姐在專業強悍的外表下，那顆細膩溫暖的心。



齋睇阿姐個樣，都知佢好錫阮浩棕。（官方圖片）

昨晚（9日）是第二站摩洛哥最後一集，並引爆了超感人彩蛋。事緣在整個旅程中相處恍如真‧兩婆孫的Liza姐及阮浩棕，在行程最後的互送禮物環節，阿姐竟與製作組偷偷地為阮浩棕製作了一條他與嫲嫲梁舜燕暢遊摩洛哥的AI旅行短片，還附帶一番感人的話：「你成日話遺憾冇帶嫲嫲一齊去旅行，我依家畀個機會你同佢去旅行」、「我哋特別做咗條片，希望你留意嫲嫲講咗啲咩。」片段中，阿姐化身「梁舜燕」、與阮浩棕在不同景點打咭，AI短片中、還出現了梁舜燕的聲音：「好開心，I Love You」，相當感人。而出名孝順的阮浩棕，看完影片後哭成淚人，阿姐見狀即憐惜地鼓勵他，相當有愛：「我代表佢鼓勵你，加油」、「你依家只係十年，十年只係一個開始啫，希望你更加成長，將你嫲嫲嘅精神發揚光大啦。」

實際感性又仁愛的阿姐，還透露接拍《帶阿姐看世界》的真正目的，是希望鼓勵老友記多點外出走走，開闊眼界：「我想透過呢個節目，鼓勵啲長者，有啲地方未睇過嘅、好珍貴嘅，就要同啲仔仔女女、孫呀帶埋佢哋（一齊去），會好開心，同埋可以增進了解。」阮浩棕聞言和應確是回憶及得益滿滿：「真係會知道長輩更多人生經驗、同一啲佢哋身上發生過嘅事。」阮浩棕整個拍攝行程，最被震撼到的是阿姐的專業精神：「阿姐你真係好勁，因為今次我哋成個旅程真係好熱啦，然後好多好多車程，都會擔心阿姐你應唔應付到，但你嘅敬業樂業，令你真係頂到落去。」阿姐聞言則淡然回應：「我應承咗做嘅嘢一定要完成嘅，同埋做咗呢行咁耐，你知道你Hea啲又係要拍，認真都要拍，不如做好佢啦，係一定要做好佢。因為咁難得嚟到呢度，咁多人力物力去做一個節目，我諗啲觀眾都會感受到我哋嘅誠意嘅。」