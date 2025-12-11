陳松伶自爆被老公逼健身兩年減14KG　怕錄音室超時燒錢死忍眼淚

陳松伶（松松）已有一段時間沒推出新歌，日前接受新城知訊台程凱欣、麥卓華主持《原來生活好快樂》節目訪問，分享首日派台的最新歌曲《松伶》。



陳松伶接受麥卓華(左)、程凱欣(右)訪問。（官方圖片）

《松伶》張與辰作曲、陳少琪填詞

松松透露新歌的內容是以她的歷練為主題，形容是嘔心瀝血之作。歌曲由張與辰作曲、陳少琪填詞。她與少琪原來是北京的鄰居，二人相當熟絡。她笑說：「我跟少琪說了一些他不知的故事，傾電話傾了兩小時，講到我都不能再講了，怕再講下去會有情緒。結果掛線後，我又再發了廿條語音訊息給他。他寫歌詞後自己都眼濕濕，因為寫的除了是我的故事，很多人聽到都能代入。每個人的人生都會有跌宕，但其實有好多隻手撐住你，放棄只是自己抉擇，這首歌提醒大家要找回生命的力量。」

歌曲由張與辰作曲、陳少琪填詞。（官方圖片）

觸動心靈的其中一句歌詞「人未長高已經看懂人生」

主持人問松松人生的最低潮，她笑言不能公開，要「飲了酒私下講」才可以。但她覺得最觸動心靈的其中一句歌詞就是「人未長高已經看懂人生」。 被問到錄音時有沒有情緒上湧？松松哈哈大笑說：「我都是一個經驗豐富的老演員，知道錄音室每小時都計錢，為了自己不要出事，都有努力控制住。而且錄音前，我已將隻歌融化了，最初一看到歌詞就喊，聽十次、廿次、三十次都喊，足足一個月，到喊完時，一個理性的我就走入錄音室，但都錄了三天。」

陳松伶覺得《松伶》中最觸動心靈的其中一句歌詞就是「人未長高已經看懂人生」。（官方圖片）

「魔鬼老公」令她由70公斤變56公斤

松松最近返港錄音，會留三、四個月，但她跟老公都有默契，兩星期要見一次，平時亦保持視像通話。提到狀態越來越Fit，她笑言因為有位「魔鬼老公」，每天都會叫她去健身房。他們不吃早餐，只飲咖啡，在個多小時後才吃蛋及牛肉、澱粉，並多吃藜麥、小米。她由兩年前的70公斤，減至現在的56公斤。

陳松伶笑言有位「魔鬼老公」每天都會叫她去健身房，兩年減至56公斤。（微博@ 陈松伶_AdiaChan）

舞台演出 挑戰音樂劇

另外，訪問中松松被問到會否再拍劇？她透露明年會演出音樂劇，覺得於舞台上呈現會少很多瑕疵。舞台上她可以演廿六歲至六十歲都可以，但在鏡頭前就未必做到。