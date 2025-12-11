前女團成員轉做獨立歌手感吃力　半夜失眠不禁落淚：見唔到未來

前女團 Beanies成員釗彤，自離隊後不再有經紀公司提供資源，也沒有大型製作團隊在背後支援。為了繼續創作與發行自己的音樂，她決定自資出歌，錄音室的租金、後期混音的費用、宣傳素材的製作等等，都要個人一手包辦。從前在公司安排下輕易完成的流程，如今每個環節都成了需要精打細算的挑戰。

釗彤自資出歌感吃力。（葉志明攝）

釗彤昨日（10/12）出席新城廣播劇團《生成式戀愛》記者會。她接受《香港01》訪問時直言做獨立歌手路非常困難：「其實我有一段時間都好沉，試過成個星期都唔想出門口唔想見人，自己會有個諗法點解自己啲作品好似冇人鍾意，曾經試過情緒好低落，係失去晒全部信心，亦試過幾日唔洗頭，成個人係好頹。同埋試過半夜3至4點嘅時候失眠，情緒爆發我又會喊，因為有陣時真係見唔到未來，會反問自己做緊嘅嘢幾時先會有成績。」

釗彤面對情緒困擾，她選擇躲在房間不停彈結他，一彈就5個多小時：「其實呢個過程，對我講係幾治癒到個心靈，慢慢平靜落嚟，然後可以企返起身，最終會同自己講唔好諗咁多，既然自己仲有能力，仲有資源同機會，就堅持落去。我而家本身都返緊工，變咗一邊工作，一邊做音樂，而老闆都好支持。」

釗彤出席新城廣播劇團《生成式戀愛》記者會。（葉志明攝）