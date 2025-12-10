安俊豪出活動希望提供力量唔怕被網民鬧 ：做啲我哋認為正確嘅事

近日歌后鄭秀文（Sammi）在社交平台上發文，為近日大埔宏福苑災區居民祈福，希望天災早日平息、災民能獲援助。然而貼文一出，雖有不少粉絲留言表示理解與支持，但同時亦引起部分網民猛烈批評，指她「口講祈禱卻無實際行動」，甚至留言質問：「有祈禱有冇捐錢？」、「明星有錢，但得一句加油？」

有網民翻查過去不少藝人面對天災時的表現，指出部分藝人會公開捐款金額，或透過基金會低調捐助；但亦有聲音認為，捐與不捐屬個人選擇，藝人並無義務公開數字或作出行銷式捐款。

安俊豪透露會捐玩具物資給災區小朋友。（葉志明攝）

安俊豪今日（10/12）出席新城廣播劇團《生成式戀愛》記者會，就事件接受《香港01》訪問時說：「其實我唯一擔心嘅係，大家會去講一啲譬如捐錢唔捐錢嘅問題，我好擔心。係會令到一啲真係想捐錢嘅朋友或者藝人卻步。咁所以我希望大家可以做得幾多得幾多。就好似我自己咁，我都知道有災區有啲小朋友嘅玩具同嘅卡被燒晒，而本身我自己又有好多呢啲收藏，變咗我都會捐一啲俾佢哋。」

問到會否擔心被網民鬧爆還有心情出席活動？安俊豪表示：「其實喺呢個時候，我哋藝人都想提供返一啲力量，我覺得我哋有責任提供返一啲力量俾大家，咁當然其他人會點諗，我哋係管唔到，但我哋會做一啲我哋認為正確嘅事。」