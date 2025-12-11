中年好聲音4丨藝人賽區蒙面激戰　「獅子王」Deep V晒肌唱慘情歌

《中年好聲音4》第四集首度增設動物面具／化號+變聲處理，令舞台神秘感爆棚，「獅子王」開樣Level獻唱《誰來愛我》贏盡正評，Deep V造型晒肌勁吸睛！10名藝人挑戰全晚僅1人獲5燈滿分 。



今集獅子王「開樣Level」深情演唱《誰來愛我》，一身Deep V襯衫造型相當吸睛。（官方圖片）

《中4》共設香港、大灣區、新馬、美加澳及TVB藝人五大賽區，評審為肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦（溦溦）。賽制方面，第4季增設「盲選」，每位參賽者均只能以「歌聲」吸引評審撳燈，獲得0-1燈的參賽者將立即被淘汰，2-4燈選手入等候區等待翻盤機會，5燈選手將可直接晉級。

中年好聲音4丨藝人賽區蒙面激戰

第四集《中4》主題是「決戰TVB藝人賽區」，由於藝人賽區是首度增設的賽區，為了增加新鮮感及神秘感，製作組花了極多心思保密晉級者身份，除了10位進入賽區藝人需戴上動物面具上台獻唱，及以動物代號出場外，所有說話亦會經過變聲處理，10位藝人的真身只有在淘汰一刻才會公開，換言之只要一直成功晉級的話，藝人選手的身份都會是個謎，相當刺激。

本集藝人參賽者出場名稱及歌單如下：唐伯虎《愛得太遲》、馬騮精《烈焰紅唇》、貓女郎《我本人》、白羊君《你是我的眼》、白眉鷹王《嘉賓》、鹿七伯《浮誇》、獅子王《誰來愛我》、企鵝人《Touch》、熊貓寶寶《為何他會離開你》及樹熊公子《怎麼捨得你》；據知，10位藝人參賽者中，將有1名5燈選手誕生。

中年好聲音4丨谷婭溦讚「獅子王」先聲奪人

由於第四集《中4》極度好玩又燒腦，故在第三集結尾播出相關預告後，雖然只剪輯了三首歌曲，分別是白羊君、獅子王及企鵝人的作品，但已在網絡引發熱討，其中「獅子王」及「企鵝人」更引發網民洗版式留言競猜真身。今日製作組率先公開其中一個熱話人物「獅子王」的比賽情況，「獅子王」一身Deep V造型晒肌「女歌男唱」《誰來愛我》，無論充滿感情的唱功、或是造型均相當吸睛，肥媽：「男人唱女人歌，仲要咁投入好㗎，佢好快令到我覺得個感情上好正。」谷婭溦：「送你四個字『先聲奪人』」張佳添：「正正係揀啱歌嘅例子，一開頭已經吸引咗我哋先。」

「獅子王」除了外形及聲線吸引，連講故仔技巧都高超及搞笑過人，談及選唱情歌原因時，「獅子王」竟說出了一個冇人估到嘅原因：「我好想多謝我阿媽，有一年暑期我阿媽掉咗我去泰國，覺得我睇太多卡通片好嘥時間，嗰陣我有隻MD，《誰來愛我》係其中一首歌，我每晚就係聽住呢首歌，去諗住喺香港嘅朋友、香港一啲快樂嘅日子，但我就自己好孤單咁喺張床度喊。」相當Cutie。