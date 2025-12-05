中年好聲音4丨健美小姐朱珠憑一句讀白撳5燈　電台DJ戴藝唱到入心

《中年好聲音4》第三集《決戰大灣區》將於12月7日（周日）晚8點翡翠台播映。本季除了車婉婉，還加入了鄭衍峰做主持。本集中曾為健美小姐朱珠深情演繹的《如果沒有你》讓張佳添預言她有望為「中4靚聲王」，憑一句讀白就令周國豐即撳燈；電台DJ戴藝唱到入心收穫4燈成績。



今集焦點落在現年37歲、現職市場策劃的5燈選手朱珠身上。

《中4》共設香港、大灣區、新馬、美加澳及TVB藝人五大賽區，評審為肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦（溦溦）。賽制方面，第4季增設「盲選」，每位參賽者均只能以「歌聲」吸引評審撳燈，獲得0-1燈的參賽者將立即被淘汰，2-4燈選手入等候區等待翻盤機會，5燈選手將可直接晉級。繼第二集誕生3名5燈選手後，第三集將再誕生多兩名5燈選手，而本集歌單如下：范順安《分手總要在雨天》、朱珠《如果沒有你》、雷小雷《唯一》、黃藝輝《凌晨香港（原創）》、李昊《愛錯》、林靖枝《冬天一個遊》、戴藝《為你我受冷風吹》、弈天《朋友別哭》及金紫麟《美麗之最》。

中年好聲音4丨朱珠憑一句讀白令周國豐撳燈

今集焦點落在現年37歲、現職市場策劃的5燈選手朱珠身上。原來朱珠曾為營養師、主播、健美小姐，亦試過開衫舖，今次抱着「增加人生體驗」的心情參賽，深情演繹《如果沒有你》，一句充滿溫度的讀白「Hey，我真的好想你」瞬間擊中評審，令評審周國豐聽完即刻撳燈，溦溦大讚聰明：「就因為你嗰一句，呢一句係唱首歌最touching嘅地方，你唔單單淨係講咗幾個字，你係透過自己嘅情感唱咗出嚟。」評審們一致好評，張佳添更預言她有望成為《中4》「靚聲王」，形容她是「人肉EQ」。海兒形容她的聲線「very sweet」、「音準、氣息台風都好穩定、紮實，揀歌都揀得好好！」肥媽：「個聲好靚 好有感情。」

朱珠深情演繹《如果沒有你》，一句充滿溫度的讀白「Hey，我真的好想你」瞬間擊中評審，令評審周國豐聽完即刻撳燈。

中年好聲音4丨電台DJ戴藝唱到入心

另一個焦點是現年44歲、與評審周國豐同為電台音樂DJ的戴藝，演繹《為你我受冷風吹》，感情入心入肺，獲4燈成績。戴藝一開聲已令肥媽、周國豐、張佳添及溦溦互望，周國豐驚呼：「Ok喎！」其後更獲評審們力讚。

與評審周國豐同為電台音樂DJ的戴藝，演繹《為你我受冷風吹》，一開聲已令肥媽、周國豐、張佳添及溦溦互望。

周國豐：「你用聲好叻，你無論講嘢、唱歌把聲運用控制得好好。」海兒：「呢首歌最難嘅位係要吶喊得嚟要好性感，呢個係一個好難拿捏嘅點，而我覺得你係做到，你keep住一個7、80%嘅力度hold住一段好長嘅時間，我覺得好難，而你係做到，而每一個Chorus嘅最高嗰粒音，你唱準晒嗰幾粒假音，very good！」張佳添：「我覺得今日坐喺呢個位我賺咗，我覺得你唱得好真摯，我聽得好入心好悅耳、好開心。」

戴藝一開聲已令肥媽、周國豐、張佳添及溦溦互望。

