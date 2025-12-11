WTT香港總決賽2025丨WTT總決賽紅館爆發激戰　「黃杜配」主場出擊

乒乓球壇年終盛事「WTT香港總決賽2025」於12月10日至14日在香港舉行，翡翠台、TVB Plus（82台）《WTT香港總決賽2025》將會分別直擊各場精彩賽事；而myTV SUPER 920 頻道亦會全程直播。「WTT香港總決賽2025」於12月10日在紅磡香港體育館舉行首輪比賽，為一連串精彩比賽拉開序幕。



>> 更多香港活動資訊及搶飛攻略 <<

今趟是「WTT總決賽2025」首次在香港舉行，所以別具意義。（官方圖片）

今趟是「WTT總決賽2025」首次在香港舉行，所以別具意義。全球頂尖乒乓球選手，於2025賽季巡迴WTT系列賽事，累積積分以爭奪晉級總決賽的資格。總決賽雲集年終排名前16名的男、女子單打選手、前7對混雙組合，以及一對主辦城市的外卡組合。他們將爭逐130萬美元（約1,012萬港元）總獎金。今趟參賽球手來自世界各地，備受矚目的球員包括來自中國，目前男女子世界排名第一、二的王楚欽、林詩棟、孫穎莎及王曼昱，亦有來自日本的球手張本智和、張本美和兄妹等。本港方面有「黃杜配」黃鎮廷、杜凱琹主場出戰混合雙打。

>> 更多香港活動資訊及搶飛攻略 <<

《WTT香港總決賽2025》比賽時間表。（官方圖片）

此外，12月14日(周日)將 舉行男單4強及男、女單決賽，當日翡翠台將於下午1點半直播男單4強賽，TVB Plus（82台）於晚上7點半開始直播男、女單決賽。