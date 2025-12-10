WTT香港總決賽︱孫穎莎王楚欽混雙旗開得勝　26分鐘閃電擊退對手

中國乒乓球兩大王牌孫穎莎、王楚欽繼續馬不停蹄，11月戰畢全運會，隨即出戰混合團體世界盃，12月7日成功捧盃後再轉戰香港，參加WTT香港總決賽（WTT Finals Hong Kong 2025）。「莎頭組合」與一眾球手出席抽籤儀式和在維多利亞港前留影，二人各自以頭號種子身份參加單打賽事，並持外卡參加混雙賽事。

周三（10日）首日賽事，王楚欽下午先夥拍孫穎莎在混雙分組賽登場，面對印度組合Manush Shah/Diya Chitale輕鬆獲勝。王楚欽在今晚會在男單16強再度登場，與日本18歲小將松島輝空爭入8強。

攝影：夏家朗



WTT香港總決賽︱孫穎莎、王楚欽馬不停蹄 賽前維港留影

WTT香港總決賽混雙8對組合分成兩組，持外卡參賽的王楚欽／孫穎莎目前世界排名第三，被編入與世界排名第一的國乒隊友組合林詩棟／蒯曼，世界排名第五的香港組合黃鎮廷／杜凱琹，以及世界排名第九的印度組合Manush Shah／Diya Chitale同組，4隊力爭其中兩個準決賽席位。

今日下午「莎頭組合」先面對印度的Manush Shah／Diya Chitale，首日頭數場賽事現場氣氛未算太熱烈，當孫穎莎／王楚欽一出場旋即燃點起全場球迷熱情，掌聲與普通話高聲呼叫「加油」之聲不斷。

WTT香港總決賽︱「莎頭組合」孫穎莎、王楚欽在混雙分組賽旗開得勝。（夏家朗攝）

WTT香港總決賽︱「莎頭組合」混雙登場燃點全場球迷熱情

首局初段雙方打成3：3，「莎頭組合」連拿兩分拉開至5：3後一路領放，以11：7先取首局。第2局發展跟首局近似，早段輪流得分後，孫穎莎／王楚欽中段再次拉開8：5，王楚欽敢於起手並屢次得分，「莎頭組合」以11：6輕鬆再贏一局。

WTT香港總決賽︱孫穎莎王楚欽26分鐘閃電擊退對手。（夏家朗攝）

WTT香港總決賽︱26分鐘閃電擊退對手 孫穎莎王楚欽混雙旗開得勝

印度組合毋懼對手威勢，第3局愈戰愈勇開局曾分別以4：1、5：2領前。孫穎莎／王楚欽追成5：5，又被Manush Shah／Diya Chitale連拿3分，印度組合領先至8：5。

不過技高一籌的「莎頭組合」不慌不忙，由孫穎莎發力接連得分，結果「莎頭配」連拿6分，先追平8：8，繼而以11：8反勝，只花上26分鐘，便直落3局擊敗對手，在混雙分組賽旗開得勝。

WTT香港總決賽︱孫穎莎：接下來對手愈來愈強，會全力以赴去準備

王楚欽由於今晚尚要出戰男單賽事，賽後未接受傳媒訪問，孫穎莎受訪時稱，今場即使以3：0獲勝，賽前他們還是有認真準備，「因為確實印度這支組合我們沒有交手過，而且我覺得相信打到總決賽的這些隊伍來說都會有各自的一些實力跟特點。」由於今次賽事賽程頻密，接下來的混雙分組賽會繼續以二人習慣的節奏去準備。

莎莎同時指出，為給大家呈現更精彩的比賽，就算賽程密集亦會盡量調整自己的身心狀態。她認為與王楚欽的默契愈來愈好，已經不需要靠訓練來去「過多的配合」，而是可以通過一場、兩場比賽找回熟悉的感覺，「當然接下來對手會愈來愈強，會全力以赴去準備。」