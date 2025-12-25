聖誕節｜東張女神魅力上街購物　俯身細心挑選禮物險走光

被封為「東張女神」的無綫（TVB）節目主持鄧凱文（Eris）近年憑亮麗外貌及自然甜笑吸納大量粉絲，人氣急升。除節目表現出色外，她在社交平台的行動亦成為不少網民熱話。鄧凱文不時在個人IG分享生活點滴外，亦不忘大派性感福利照，展現健康曲線及自信一面，引來粉絲狂讚「養眼」、「氣質與身材兼備」。有網民形容她是《東張女神》之中最有親和力的一位，既能駕馭專業主持形象，也懂以真我展示女性魅力。

《東張女神》鄧凱文俯身細心挑選禮物險走光。（陳順禎攝）

鄧凱文早前趁住聖誕佳節前夕，穿上「聖誕戰衣」現身街頭shopping，以一身柔和粉紅鬆軟毛絨質感Deep V設計，加上灰色高腰短裙襯托修長美腿，美好身材若隱若現，鄧凱文行經聖誕樹前亦不忘大玩自拍，甜美中帶點小性感，秒殺無數快門。之後鄧凱文走進文青小店，不時俯身細心挑選禮物時，驚險地徘徊走光邊緣。鄧凱文成功選購心意禮物後便離開，不過途人目光經已不自覺被這位「東張女神」牢牢鎖住。

事後鄧凱文接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰日係自己一個人去行街買聖誕禮物送畀Daddy同媽咪，其實喺揀禮物嘅過程都幾難，因為本身我有選擇困難症，會唔知揀邊一樣最好，過程係會諗得耐啲，不過最終都會買都自己想要嘅嘢。雖然禮物唔係好貴重，但我相信佢哋一定會鍾意我份心意。」

鄧凱文自得其樂。(陳順禎攝)