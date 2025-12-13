五索與馬生遊美一事成強烈對比　自認係街市妹一句說話盡吸內地粉

現年35歲的「五索」鍾睿心今年初高調承認與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女，因而收獲「最強小三」之名。五索還愈來愈高調，愈Post愈多兩人的恩愛片段，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛。五索還不時分享她與馬生的日常點滴，兩人經常周遊列國嘆世界，幸福富貴生活令人羨慕。

「五索」高調承認做馬清鏗二奶，有網民封她「最強小三」。（讀者提供）

「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

最近五索又與馬生去了美國旅行，她於抖音拍片表示在當地吃不慣那些米芝蓮美食。五索在片中表示那些米芝蓮的Fine Dining用餐時間好奇怪：「一係五點幾，一係九點鐘開始，女仔唔捱得餓架嘛，跟住佢 (馬生) 話『唔好食囉』，我話ok我自己嚟china town度食。」她在一間茶餐廳內大啖吃着中菜，並表示：「呢啲先係真正既美食，我真係完全頂唔順外國嘅嘢食，唔知係咪因為咁樣所以佢係天生比較富貴既人，我就真係街市妹。」

五索說她吃的中菜是熱騰騰有煙的，而西餐全部都是凍的。她又指馬生當時就在車上等她，不肯進茶餐廳跟她一起吃中菜，堅持要等到晚上九點鐘食米芝蓮，五索直言：「呢啲咪少爺囉。」最後五索表示：「嚟咗美國最感恩就係呢個茶餐廳，成間鋪頭應該就係得我一個中國人。」而她說自己是中國人就獲不少內地網民大讚，更說因為這句決定粉她。

五索自認係街市妹。(抖音)

五索在美國食茶餐廳。(抖音)

五索在美國食茶餐廳。(抖音)

五索指馬生天生富貴人。(抖音)

五索指馬生天生富貴人。(抖音)

五索在美國食茶餐廳。(抖音)