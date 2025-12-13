卞耀漢認愛少女時代Tiffany　拍《逆貧大叔》結緣　傳明年結婚

韓國演藝圈再傳喜訊。演員卞耀漢與少女時代成員、演員Tiffany（Tiffany Young，本名黃美英）正式承認戀情，且雙方已是以結婚為前提，穩定交往中。



根據《STARNEWS》、《News1》等韓媒報導，卞耀漢所屬經紀公司 TEAMHOPE 於13日透過官方立場表示：

兩位演員目前正以結婚為前提，認真地交往中。

消息曝光後，瞬間成為韓網與社群熱議焦點。

卞耀漢與 Tiffany 因合作 Disney+《逆貧大叔》結下緣分（劇照）

婚期未定 盼第一時間向粉絲報喜

而外界關心婚期，傳出明年秋天結婚？報導指出，相關人士表示目前尚未有明確的婚期時間，但兩人皆希望：

一旦心意與時機成熟，會第一時間向支持他們的粉絲親自傳達好消息。

公司也感謝外界的溫暖關注，並請大家以祝福的心情看待這段感情。

因戲結緣 合作擦出愛火

據悉，卞耀漢與 Tiffany 因合作 Disney+《逆貧大叔》結下緣分，從戲劇夥伴逐漸發展為戀人。低調交往的兩人，最終選在此時對外坦承關係，也被視為對彼此感情的負責態度。

事業各自亮眼 感情與作品齊步前進

卞耀漢2011年出道，憑藉《未生》中「韓錫律」一角打開知名度，後續在《六龍飛天》、《陽光先生》、《韓山島海戰》、《茲山魚譜》等影視作品中展現多元演技，新作還有電影《老千4》等片，演藝事業持續攀升。

Tiffany則於2007年以少女時代成員身分出道，留下多首經典代表作，2018年以「Tiffany Young」之名展開新階段，不僅活躍於音樂舞台，也成功轉戰戲劇與音樂劇，曾出演《財閥家的小兒子》、音樂劇《芝加哥》（Chicago）與《逆貧大叔》，展現全方位藝人實力。

