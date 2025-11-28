金宇彬申敏兒婚禮倒數　親手繪製喜帖曝光　一細節見證10年深情

韓國人氣演員金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，還曾經歷過男方罹癌，但女方始終不離不棄。



感情堅定的他們，終於在日前宣布結婚，婚禮將以非公開形式於12月20日舉行。而兩人的喜帖在27日曝光，充滿巧思的喜帖引發網友熱烈討論。

金宇彬申敏兒結婚請帖（allkpop@IG）

更多金宇彬和申敏兒照片👇👇👇

+ 17

負責申敏兒造型長達15年的造型師，在27日於社群曝光了申敏兒和金宇彬的婚禮請帖，並寫下：

可愛又有品味的情侶們，真心祝賀你們。

照片中，可以看到喜帖是以簡單的線條素描呈現新郎與新娘，新娘戴著冠冕、婚紗與耳環；新郎則以領結與旁分髮型呈現。

另外，喜帖上寫著：

誠摯邀請您參加金宇彬與申敏兒的婚禮。請一同見證！2025年12月20日晚上7點。

插圖旁還標註了「圖：申敏兒、文：金宇彬」，可見這張請帖是由準新人親手完成的。申敏兒的插畫與金宇彬的手寫字相得益彰，獨特的喜帖既可愛溫馨，又能讓人感受到兩人堅貞溫暖的愛情。

【延伸閱讀】華莎朴正民青龍獎「婚禮級」互動 網民：好像參加了一場婚禮！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】