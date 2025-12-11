女星曾被傳「隱婚生育」　近日遭拍到帶女童公園玩　網猜生父是他

大陸女星王鷗以古裝劇《瑯琊榜》「秦般若」一角爆紅，2021年傳出與小5歲相聲演員何九華交往，年底更爆出懷孕消息，至今未公開回應。



近日，王鷗被目擊帶著一名約2歲女童現身公園，女童年齡與過去懷孕傳聞相符，讓「隱婚生女」的猜測更加甚囂塵上。

王鷗（Instagram@wangou.angel）

王鷗帶女童遊玩的情形及更多相關照片：

根據陸媒《搜狐娛樂》報導，王鷗近日被直擊帶著一名約2歲的女童到公園遊玩，她全程牽著女童的防走失背帶，步步緊跟小孩的腳步，即使講電話也始終注視著女童，之後更蹲下幫孩子拍盪鞦韆。

狗仔指出，女童與王鷗五官相似，且並非王鷗先前帶過的混血表外甥女，目測年齡亦與王鷗2023年傳出懷孕的時間點吻合，懷疑女童就是王鷗當年神秘生下的女兒。

事實上，王鷗、何九華2021年戀情曝光，不過何九華2023年7月被爆劈腿，與陌生女子在車內疑似激吻被拍，隨後又傳出王鷗未婚懷孕消息。

網友列出3大疑點，包括近1年沒有拍戲、未出席公開活動、公開的影片散發孕味，懷疑王鷗有孕，且孕期和何九華偷吃的時間重疊，如今又因神秘女童現身，再度引發討論，不過雙方當事人至今未正面回應。

何九華（微博＠何九華）

