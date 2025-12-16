「亞洲王子」張根碩亮相首爾迪士尼活動　曾患甲狀腺癌2年沒拍戲

韓星張根碩曾因演出《原來是美男》、《瑪莉外宿中》等知名電視劇而走紅，被譽為「亞洲王子」，但在2023年張根碩確診甲狀腺癌，現已治療完成。12月15日，張根碩現身參與迪士尼+原創系列《MADE IN KOREA》的VIP試映會，這是他在甲狀腺癌康復後首次公開亮相的影視宣傳活動。



張根碩現身參與迪士尼+原創系列《MADE IN KOREA》的VIP試映會，這是他在甲狀腺癌康復後首次公開亮相的影視宣傳活動。（網上圖片）

韓國演員張根碩於2025年12月15日公開亮相迪士尼+新劇《MADE IN KOREA》的宣傳活動，現場照片顯示他狀態恢復良好，這是他成功抗擊甲狀腺癌後首次重返影視公眾視野。

張根碩於2023年10月體檢時發現身體異常，並通過活檢確診甲狀腺癌，但後來因韓國醫療罷工導致手術推遲半年。儘管面對病痛，他仍堅持完成2024年初的網紅生存節目《激讚網紅》拍攝工作，未曾對外透露病情，只為不讓劇組與觀眾擔心。張根碩經歷了長達6小時的手術後，因藥物副作用（如頸部腫脹、身材發福）及8天無法動彈的康復期，一度陷入焦慮。

張根碩2023年罹患甲狀腺癌，康復後的他選擇透過個人YouTube頻道《나는 장근석》（我是張根碩）分享整段心路歷程，從發現病情、動手術到康復的過程都誠實記錄。（《나는 장근석》＠YouTube）

康復後的他，選擇透過個人YouTube頻道《나는 장근석》（我是張根碩）分享整段心路歷程，從發現病情、動手術到康復的過程都誠實記錄。他在影片中激動落淚，坦承這段時間不僅改變了作息，也戒掉煙酒等壞習慣。他說：「現在的我不會痛了，也想把這段經歷分享給有相同困難的人們，傳遞正能量。」

張根碩在影片中激動落淚，坦承這段時間不僅改變了作息，也戒掉煙酒等壞習慣。他說：「現在的我不會痛了，也想把這段經歷分享給有相同困難的人們，傳遞正能量。」（《나는 장근석》＠YouTube）

張根碩也提到手術前穿著好友設計、寫有「我會死嗎？Never Die Hospital」字樣的衣服參加活動，當時並未說出病情，卻意外獲得粉絲的鼓勵與打氣，如今回想仍滿懷感謝。

2025年4月張根碩向母校漢陽大學捐贈12億韓元設立獎學金，並坦言「慈善是人生新舞台」；同年6月張根碩簽約了玄彬所屬經紀公司VAST Entertainment，以新劇宣傳為起點正式復出。