鄭健樂Rocky親解SP性伴侶之謎　與崔碧珈「戀愛中」：有感而發

現年58歲的「大隻Rocky」鄭健樂日前在社交平台高調認愛37歲的性感女神崔碧珈，驚爆相差21年的父女戀；惟「戀情」曝光僅三日又峰迴路轉，女方在活動上堅決否認，強調自己仍是單身，並指「我好單純，佢（Rocky）比我更單純」，引來「一地花生殼」。

《香港01》昨日（16日）聯絡上鄭健樂，他拒絕直接用電話通話，只願意短訊回覆。鄭健樂十分合作，幾乎是有問必答。問到他與崔碧珈的最新感情狀況，他的答法跟女方一致：「我哋係好好好好朋友」。他表示在Facebook更新status，tag了崔碧珈表示「戀愛中」，事前沒有先通知女方，但為何突然出Post？他解釋：「有感而發」。他直認自己思想單純，覺得崔碧珈是「好女仔」，問到是否仍渴望追求愛情？他說：「隨緣。」

其實在Rocky更新感情狀況前，是崔碧珈先在社交平台公開二人在健身室做Gym的合照，並將頭挨向男方笑著舉V自拍。崔碧珈在14日的記者會上透露因為要為音樂會做準備，所以11月回港時找Rocky做健身教練操fit，12月未完已驚爆「戀情」。有不少網民質疑二人是「SP」（Sex Partner /性伴侶）關係，問Rocky有沒有蝕底給女方？他說：「冇。」再直接問有沒有發生性關係？他再說：「冇。」

對於有網民質疑Facebook的感情狀況更新是需要另一方確認，崔碧珈為表「清白」就來一次實測，將自己的Facebook情感狀況更改為與前經理人「交往中」，寫著：「我哋正式一齊咗啦」。不少網民覺得崔碧珈此舉是對Rocky的二次傷害，有人在threads轉發帖文表示：「保護Rocky 😭😭唔好再二次傷害」，不少人和議：「玩X人」、「Rocky蝕晒」、「好慘」等等。問到Rocky看過留言後會否好感動？他說：「多謝大家關心！」

現年58歲的鄭健樂（Rocky）參與2005年香港先生選舉，奪得「健力組」冠軍。Rocky之後簽約TVB，因為身型健碩多演健身教練、大隻佬以及戇直性格的角色，可惜發揮不大。年前離巢TVB後，專注做健身教練工作。他曾透露疫情期間其健身室被逼停業，導致半年零收入，近年生活飽受煎熬，2021年與結婚廿年妻子離婚，獨力養育2名患有自閉症的兒子。

37歲的崔碧珈出身富裕家庭，早年在英國留學，畢業於中央蘭開夏大學會計及市場學系，同時也是謝菲爾德大學工商管理學碩士。崔碧珈的爸爸從事金融生意，一向生活無。2019年她與吳浩康分手後，感情未有着落。而崔碧珈經常炫富，不僅乘坐私人飛機出行，旅程中亦有豪華專車接送，盡顯其非凡財力。從她發布的照片可見，亦經常出入高級餐廳、景點打卡，都流露出富貴氣色。

