內地頂流小花被爆7年狂吸1.4億！為落戶上海月薪25萬　住外灘豪宅

內地娛樂圈近日爆發一場堪稱「羅生門」的合約糾紛！素有「四千年一遇美女」稱號的內地頂流女星鞠婧禕，與前經紀公司絲芭傳媒的解約大戰進入白熱化階段。絲芭傳媒昨日（16日）突然發聲明「曬冷」，大爆鞠婧禕出道以來的收入細節。其中最令人震驚的是，7年內公司向鞠婧禕支付的稅前總金額高達1.39億元（人民幣，下同），以及為了幫她取得上海戶口，竟開出25萬元的固定月薪，隨即引爆全網熱議！



絲芭傳媒發佈公告大爆鞠婧禕出道以來的收入細節。（微博@絲芭傳媒）

7年付1.4億 住外灘江景豪宅專車接送

根據絲芭傳媒聲明指，自2017年起，公司為協助鞠婧禕滿足上海市人才引進落戶的納稅條件，每月向其支付稅前25萬元固定工資。截至2024年5月，連同分成及各類福利，公司向其支付的稅前總金額高達1.39億元。

除了天價薪酬，公司更指安排鞠婧禕入住上海黃金地段外灘的155平方米（約1600呎）江景豪宅，配備平治房車及專職司機，甚至連私人旅遊及鞠婧禕朋友開銷都全額報銷，直指藝人紅了之後「忘恩負義」。

絲芭傳媒方指安排鞠婧禕入住上海外灘江景豪宅，配備平治房車及專職司機。（微博@鞠婧禕）

鞠婧禕方怒斥「割韭菜」

面對前東家的「數臭」，鞠婧禕方亦不甘示弱。有前助理及粉絲踢爆，所謂的「報銷福利」及「固定工資」，其實都是從藝人原本的演出分成中扣除，並非公司額外獎勵。

更有網民計數，雖然1.39億聽落嚇死人，但扣除工作室營運成本、稅項後，鞠婧禕實際到手年均不足800萬。考慮到她一人就曾貢獻了絲芭傳媒35%的營收，加上後來單飛接下的S+級大劇及多個代言，這個分成比例遠低於行規，被質疑長期遭公司「吸血」。

有網民認為這個分成比例遠低於行規，質疑公司「吸血」。（微博@鞠婧禕）

網民：打工仔由南宋開始做都賺唔到

「月薪25萬」的話題已令一眾「打工仔」破防。有網民自嘲：「如果月入一萬，我要從南宋（公元1127年）開始打工，先可以賺到1.39億！」不過亦有粉絲指出，鞠婧禕作為頂流藝人，7年的總收入在圈內其實「不算多」，這場涉及過億金額的「分手費」官司，看來還有排剝花生。