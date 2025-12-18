鄭丹瑞大女鄭瑤搞Baby Shower曝光豪宅　空間大樓底極高景觀開揚

鄭丹瑞（旦哥）與初戀太太育有兩位千金，分別是大女鄭瑤（Zaneta）及細女鄭珉（Amanda），當中鄭瑤去年9月與金融才俊男友Jacob正式註冊結婚，榮升人妻，今年10月鄭瑤在IG宣布懷孕喜訊，即將做媽媽！日前鄭瑤獲好友為她舉行Baby Shower派對，更令豪宅曝光！

身穿金色高衩長裙的鄭瑤輕撫孕肚，一臉幸福。（IG@zanetacheng）

不過原來她在懷孕初期孕吐嚴重狂嘔，甚至一度嘔血！（IG@zanetacheng）

鄭瑤同老公Jacob邀請了多位親友到家中參加Baby Shower派對，包括細妹鄭珉及Tyson Yoshi（程浚彥）同老婆Christy、林德信一家等，相中所見，現場佈置簡約溫馨，客廳空間闊落，長形木枱上擺放了不少紅色及白色康乃馨，還準備了蛋糕小食，而另一邊就擺放了梳化及茶几，角落位置就有一棵聖誕樹，落地玻璃設計採光度十足，景觀開揚！

角落位置擺放了一棵聖誕樹，落地玻璃設計採光度十足，景觀開揚！（IG@zanetacheng）

Tyson Yoshi（程浚彥）同老婆Christy。（IG截圖）

一向有「學霸」之稱的鄭瑤，早年於英國中學會考考獲11A佳績，修畢莎士比亞歷史系碩士，精通中、英、德、法文，畢業後回港發展，現為時裝雜誌擔任編輯總監。而Jacob的成長背景與鄭瑤亦十分相似，在劍橋大學工程系畢業後於倫敦從事金融行業，之後到哈佛商學院讀MBA，直至三年前返港，打理家族辦公室。鄭瑤曾在接受《香港01》獨家訪問時談及與Jacob的相識過程及求婚細節，兩人原來在東京認識，她透露二人在同一日、同一時間去東京某餐廳出席不同的商務晚宴，發現大家都是香港人便開始聊天，傾談後發現相當投契，雙方都喜歡睇書、睇畫，因而有不少共同話題，去年3月Jacob在巴黎為鄭瑤慶生兼求婚成功！

鄭瑤於去年情人節正式公開戀情。（IG@zanetacheng）

Zaneta宣布做人妻！（受訪者提供）

去年3月，Zaneta在巴黎工作中過33歲生日，Jacob特登飛過去，原來當時已求婚！（IG@zanetacheng）

Zaneta曾於英國中學會考考獲11A佳績，在美國修畢英國文學及政治學後，再轉到英國修讀莎士比亞歷史系碩士，精通中、英、德、法文四國語言。（IG@zanetacheng）

