阮兆祥直播帶貨殺出血路　喜與苑瓊丹同獲抖音獎：四個字皆大歡喜

阮兆祥（祥仔）除了是無綫「福祿壽」的扮嘢能手，近年亦積極開拓內地市場，不知不覺間已進軍抖音直播帶貨界長達16個月，憑著其風趣幽默的風格及親民形象，成功在競爭激烈的帶貨市場分一杯羹。日前他更與老友苑瓊丹（苑仔）齊齊在廣州出席頒獎禮，勇奪「2025年度滋補健康產業卓越達人獎」，這更是祥仔在內地獲得的第一個獎項，認真威水！

阮兆祥早前於台慶上模仿佘詩曼飾演的「Man姐」。（TVB）

從祥仔分享的影片可見，當日他身穿黑色型格皮褸現身廣州，出席「抖音電商——滋補健康行業峰會」，被大批粉絲要求合照，他亦來者不拒，笑容滿面玩自拍，親和力爆燈！不過鏡頭一轉，祥仔在後台進行選品工作時即收起笑臉，一臉嚴肅地聆聽工作人員講解產品細節，又親自試食及檢查包裝，非常專業，難怪能獲得大會頒發「卓越達人」殊榮。而他更與老拍檔苑瓊丹齊齊攞獎，別具意義。

阮兆祥被大批粉絲要求合照，他亦來者不拒，笑容滿面玩自拍。（抖音：阮兆祥）

祥仔在後台進行選品工作時即收起笑臉，一臉嚴肅地聆聽工作人員講解產品細節。（抖音：阮兆祥）

祥仔又親自試食及檢查包裝，非常專業。（抖音：阮兆祥）

他更與老拍檔苑瓊丹齊齊攞獎，別具意義！（受訪者提供）

祥仔與苑仔在台下已急不及待聚舊。（抖音：阮兆祥）

對於直播帶貨成績獲得肯定，祥仔回覆《香港01》時難掩興奮，更謙虛地以「新人」自居。他表示：「喺呢16個月當中，一好多謝身邊眾多合作夥伴嘅提點，當然最要感謝嘅係粉絲們每一次直播嘅陪伴同支持，佢哋嘅觀看，分享同留言都係最溫暖嘅動力！」他指未來將繼續努力為大家帶來有用知識及建議，幫助每位朋友在健康路上走得更遠，對於與苑仔一齊攞獎，他表示：「今次同苑仔作為港星嘅代表，同時得奬，能夠有呢個鼓勵，四個字形容：皆大歡喜！」他更大爆苑仔來年的新搞作：「2026年知道苑仔會大展拳腳，創立自己嘅品牌，希望大家會多多關照，多多支持！我本人亦會繼續努力。」

祥仔勇奪抖音電台平台「2025年度滋補健康產業卓越達人獎」，這更是祥仔在內地獲得的第一個獎項！（受訪者提供）

祥仔難掩喜悅。（抖音：阮兆祥）

祥仔表示：「喺呢16個月當中，一好多謝身邊眾多合作夥伴嘅提點，當然最要感謝嘅係粉絲們每一次直播嘅陪伴同支持，佢哋嘅觀看，分享同留言都係最溫暖嘅動力！」（受訪者提供）