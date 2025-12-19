劉錫明女兒劉安晴長大了　將進軍演藝圈　以IU為學習榜樣

百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》（Charlie and the Chocolate Factory，港稱朱古力獎門人）台灣首場演出12月17日於台北流行音樂中心登場，劉錫明、孫盛希、聶雲、黃湘婷、李明川、何嘉文等人都蒞臨現場。



61歲港星劉錫明帶著22歲愛女劉安晴和老婆一起現身，女兒追隨父親腳步踏入演藝圈，劉錫明坦言不會擔任女兒經紀人，劉安晴則笑說：「家人不能一起工作啦！」

劉安晴透露偶像是IU 與爸爸同看《巧克力冒險工廠》音樂劇：

劉安晴表示，自己已上過果陀的表演課，對於任何領域都躍躍欲試。爸爸劉錫明指出，女兒在外面學了很多，且因為親人身分有時候反而在教育上會有距離，劉安晴透露自己的偶像是韓國國民女神IU，一直以來都是以IU為學習榜樣。

今一家人朝聖《巧克力冒險工廠》音樂劇，被問起未來是否有機會挑戰這類型的演出？劉錫明表示，今天是單純來觀摩學習的，要挑戰音樂劇太難：「這是一個國際知名的音樂劇，縱使我以前是做獨立音樂出來的，但要挑戰還是太難。」至於明年的新計畫，日前演出李明川MV的劉錫明笑說：

明年就要看女兒的表現了。

日前香港大埔宏福苑發生五級火災造成至少160人死亡，劉錫明透露，他並沒有認識的朋友住在那，老家也離災區很遠，不過事件爆發當下讓他震驚不已，現場也凝重的祈願：

願逝者安息、生者堅強。

劉錫明早前專程從內地回港上梁思浩的節目。（IG@leung_sze_ho_spencer）

