前TVB咪神穿比堅尼濕身Spa極度誘惑震撼網民　甜笑拖手仔疑洩蜜

前TVB咪神白雲上圍宏偉誇張，曾是TVB的身材擔當，加上長期刻意清爽衣著，有「最強Body」之稱。近日白雲到了重慶旅遊，並且在個人社媒上傳了一段穿泳衣做spa的影片，她身穿白色三點式泳衣嘅佢喺池中任由水柱照頭淋，讓觀眾大飽眼福，不過影片最大亮點係尾段突入嘅一隻「神秘之手」，引得網民瘋狂揣測。



前TVB咪神白雲上圍宏偉誇張，曾是TVB的身材擔當，加上長期刻意清爽衣著，有「最強Body」之稱，曾在綜藝節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「講唔猿」，吸引了無數粉絲。（網上圖片）

白雲重慶濕身玩水 影片驚現「神秘之手」疑洩蜜

現年37歲的前TVB咪神白雲，一向對自己嘅豐滿上圍引以為傲，曾在綜藝節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「講唔猿」，吸引了無數粉絲。自2021年與富二代江俊霖（Kelvin） 離婚回復單身後，白雲行事作風更為大膽，曾推出寫真集盡顯魔鬼身材。近日佢飛到重慶體驗網紅「暴風雨spa」，並喺IG開心Share影片。

片中白雲換上白色三點式泳衣，先喺浴池中央任由水柱照頭淋，之後又行到池邊不停騷手弄姿擺甫士，毫不吝嗇大晒昔日「神獸天使」嘅最強資本，大讚玩意好爽兼爆汗：「重慶超火的暴風雨spa！一個字，爽！5分鐘爆汗，好好玩。」

不過影片最大亮點係尾段突入嘅一隻神秘的手，白雲見狀即對住鏡頭展現甜笑，仲主動伸手拖實對方。呢個舉動令網民群情洶湧，除咗留言大讚Perfect外，更瘋狂揣測呢位人兄是誰，關心白雲係咪已經有新戀情滋潤！