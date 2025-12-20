75歲女星行紅地氈皮膚緊緻零老態　曾因逃稅千萬元被捕

劉曉慶日前（12月18日）出席了內地搜狐時尚盛典，現年75歲的她以豹紋襯衫搭配黑色長褲亮相，身姿挺拔、步履輕快，其超越年齡的活力狀態引得網民驚歎「比年輕人還有朝氣」。劉曉慶曾經是中國央視春晚的首個女主持人，但是於2002年被查出逃稅1400萬元人民幣因而被拘捕，幸獲導演朋友姜文幫忙才得以保釋。



劉曉慶出席紅毯活力不似七旬

現年75歲的女星劉曉慶近日現身內地搜狐時尚盛典活動，當晚她以一襲狂野的豹紋襯衫搭配俐落黑色長褲示人，其腰板挺直、步履輕快的姿態震撼全場。從現場生圖可見，她的身形線條緊緻，簽名時乾脆利落，完全沒有半點老態；當晚她與51歲的林志玲及54歲的胡兵同台時，氣場絲毫不輸蝕，被網民幽默地形容為參加了「滿50減30」的逆齡活動，更大讚她「比年輕人更有朝氣」。

這種驚人的凍齡狀態，源於她自幼在體育學院成長的背景。劉曉慶堅持晨跑長達30年，去年74歲時仍挑戰高難度的高原徒步及溶洞滑索，體能驚人。這份頑強生命力更體現在她過往的低谷中，雖然曾因逃稅在獄中度過422天，但她堅持每日洗冷水澡、每天跑步及自學英語，連拔草勞動都要爭第一。當年媒體盛傳她一夜白頭，亦被劉曉慶本人否認。

劉曉慶曾因逃稅千萬元被捕

回顧劉曉慶人生，最轟動莫過於2002年的稅務風波。當年中國國稅總局查明，劉曉慶及其公司自1996年起透過虛報收支手段，合共逃稅1400萬元（人民幣，下同）。她於6月19日在北京被捕，為填補稅款北京市拍賣行於2003年1月5日受委託公開拍賣其名下19套房產。幸好導演姜文斥巨資找律師為劉曉慶辯護，最終劉曉慶於2003年8月17日獲保釋出獄，結束一年多的鐵窗生涯。

直至2025年5月，逃稅風波再起，一名深圳市民實名舉報劉曉慶涉嫌偷稅漏稅，指控涉及金額達330萬元。消息一出，上海市稅務局隨即介入調查。對此，劉曉慶於5月15日晚發出嚴正聲明，稱與舉報人素未謀面，內容不實。當局經多月查證後，於8月8日發布通報，證實未發現劉曉慶有涉稅問題，才還劉曉慶一個清白。