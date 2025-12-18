鞠婧禕遭前公司發「最後通牒」！　揚言再唔收手就實名舉報爆大鑊

內地女星鞠婧禕與經理人公司「絲芭傳媒」的合約大戰愈演愈烈。自去年中鞠婧禕發函表示即時解約後，雙方對於合約問題各執一詞。絲芭傳媒早前突然發聲明，指截至去年5月，已向鞠婧禕支付高達1.39億元人民幣（約1.53億港元）的酬勞，但鞠婧禕「忘恩負義」傳播不實訊息，造謠抹黑絲芭傳媒。

絲芭傳媒早前發聲明關於鞠婧禕的待遇和收入問題，並斥責鞠婧禕造謠絲芭傳媒。（微博@絲芭傳媒）

對此，鞠婧禕揚言「問心無愧」，並透過律師發表聲明強硬反擊，指前東家偽造簽名捏造虛假合同補充說明，指出絲芭傳媒造假做陰陽合同。

鞠婧禕透過律師發表聲明強硬反擊絲芭傳媒對她的指控。（微博@楊曙光律師）

今日（18日）絲芭傳媒公開發表一份名為《致藝人鞠婧禕的最後告知》的聲明，言辭極為強硬，直接向鞠婧禕發出「最後通牒」，要求她立即停止所有侵權及抹黑行為。

絲芭傳媒向鞠婧禕發出「最後通牒」，要求鞠婧禕停止造謠抹黑行為，否則將進行實名舉報。（微博@絲芭傳媒）

絲芭在聲明中火藥味濃，公開指責鞠婧禕及其工作室長期以來「編造謊言、誤導公眾」，甚至指控對方利用網絡水軍對公司進行大規模的「網暴」，嚴重損害了企業形象。聲明中更以嚴厲口吻質問，指個人私利不應凌駕於國家法制與社會公眾利益之上。

除了要求鞠婧禕「立刻收手」外，絲芭更預告了下一步行動。聲明指，若鞠婧禕方拒絕停止侵權及抹黑，公司將正式向監管機構及公眾實名舉報鞠婧禕及其關聯人「涂某某」涉嫌「嚴重經濟犯罪」。

聲明指，若鞠婧禕方拒絕停止侵權及抹黑，公司將正式向監管機構及公眾實名舉報。（微博@鞠婧禕）

目前雙方仍就合約年期、簽名真偽以及酬勞分成等問題各執一詞，法律訴訟亦在進行中。然而，隨著前公司正式發出這封「最後告知書」，這場昔日賓主的關係已徹底決裂，戰火亦由法院正式蔓延至公眾層面。