昔日紅星開騷闊西裝難掩巨肚肥到冇頸　曾因失言事業插水做輔警

現年64歲的蔡楓華，近年轉趨低調，日前再度登台獻唱。從網民分享的現場影片可見，蔡楓華身形明顯發福不少，即使蔡楓華已經特意揀選一件非常寬大的西裝外套試圖修飾身形，但依然難掩「巨型大肚腩」，加上浮腫面容，令不少網民睇到目瞪口呆，紛紛留言：「點解會變到咁？」



蔡楓華身穿寬大的西裝外套試圖修飾身形。（YouTube@hkdana）

蔡楓華一伸手巨肚顯露無疑。（YouTube@hkdana）

最令網民驚訝的是，蔡楓華的面部與頸部線條幾乎連成一線，有人直言：「肥到冇咗條頸」、「完全認唔出係佢」。雖然樣貌大變，但亦有在場歌迷力撐，指蔡楓華唱功依然紮實，對音樂的執著依然令人動容。

蔡楓華的面部與頸部線條幾乎連成一線。（YouTube@hkdana）

提到蔡楓華，不得不提改變他一生的「金句事件」。1985年，蔡楓華在主持《勁歌金曲》期間，因張國榮的獲獎片段，爆出一句：「剎那嘅光輝未必係永恆」。這句話在當時被解讀為挑釁與不屑，隨即引發軒然大波，令蔡楓華的事業瞬間崩盤，更被傳媒列入「四大癲王」之一。

1985年，蔡楓華在主持《勁歌金曲》期間，爆出一句：「剎那嘅光輝未必係永恆」。（網上圖片）

不過，蔡楓華近年接受訪問時曾重提舊事，澄清當年其實還有一句說話未講完：「我本來想話希望張國榮永遠保有呢個永恆嘅光輝。」可惜當時被拍檔盧敏儀截斷，結果造成長達幾十年的誤解。

後來事業陷入低潮期，亦曾一度被傳生活拮据，並於80年代末及90年代初，曾有過一段時間轉做輔警以維持生計。

提起《倩影》、《絕對空虛》、《也許》及《破碎》等經典金曲，一定想起紅遍80年代的蔡楓華。（網上圖片）

蔡楓華曾被封為「港版玉置浩二」。(YouTube片段截圖）

蔡楓華憑一首《絕對空虛》唱到街知巷聞。(YouTube片段截圖）