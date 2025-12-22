中年好聲音4｜通菜街最紅天后彭梓嘉追夢21年　獲5燈被讚似安雅希

《中年好聲音4》昨晚（21日）播出的第五集，香港賽區正式展開，並再誕生多3名5燈選手，分別為科亞高巴《Unchained Melody》、吳亦偉《至少還有你》及彭梓嘉《我等到花兒也謝了》。其中，本身為歌唱導師的彭梓嘉，憑藉超強唱功贏盡好評。



歌唱導師彭梓嘉《我等到花兒也謝了》。（公關圖片）

連「手緊王」周國豐亦讚不絕口，還一度以為是《中2》選手安雅希：「一開牌嘅時候，其實我以為你係安雅希，除咗外型之外，我覺得你拿捏嘅感情係好好」、「雖然你係呢個版本未係去到冇瑕疵，但係你個人本身係有腦筋去諗點樣將你嘅特色放喺呢首歌入邊，我相信你喺呢個舞台入邊會行好遠」。

「手緊王」周國豐亦讚不絕口，還一度以為是《中2》選手安雅希。（公關圖片）

谷婭溦指：「一開聲，其實我哋就俾你把聲打動咗，我覺得唱得好嘅地方就係你嘅口氣，你帶到我哋入呢個Moment所以非常之好。」張佳添更說：「你幫我哋《中4》100強做咗一個好好嘅頭，因為你展示到你有胸腔、頭聲同埋混聲，你設計呢首歌嘅時候你嘅Phrasing、你嘅拍子感，你嘅高低起伏全部有思考過，而你係Delivered到。」

溦溦指：「一開聲其實我哋就俾你把聲打動咗」。（公關圖片）

張佳添：你幫我哋《中4》100強做咗一個好好嘅頭。（公關圖片）

彭梓嘉出道21年曾為逾30套電影唱配樂 夢想紅館開演唱會

其實彭梓嘉並非新人，出道21年的她，早就在2004年唱廣告和電影音樂出道，15年來在主流樂壇不算順利，直至她在旺角唱歌，兩年間成為通菜街最紅的女歌手之一。多年來，彭梓嘉亦為超過30套電影獻聲配樂，在演藝圈默默耕耘，從未放棄音樂夢，並曾表示自己希望有一天能站上紅館開演唱會。

彭梓嘉已出道21年，早就在2004年唱廣告和電影音樂出道。（公關圖片）

彭梓嘉轉戰街頭，在旺角菜街做街頭歌手。（公關圖片）