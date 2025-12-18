中年好聲音4｜39歲遺體化妝師明年升級做婆婆　菲籍爸爸為仔追夢

《中年好聲音4》第五集正式進入香港賽區，為隆重其事，製作組本周六（20日）晚八點推出先導特輯《中年好聲音4之百強誕生》，介紹第一輪海選後誕生的香港賽區100強選手。據知，是次香港賽區的100強選手陣容多元，除有歌唱導師、律師、投行執行董事、遺體化妝師等來自各行各業的代表；還雲集了來自五湖四海的追夢人，包括洛杉磯、菲律賓、日本、瑞典、蘇格蘭及德國等各地選手，齊齊以歌聲出發。



海選後誕生的香港賽區的100強選手陣容多元（官方圖片）

本周日晚播出的香港賽區頭炮第一集，眾多選手實力相當強勁，在短短一集內竟誕生了3名5燈選手！今日官方率先公布了其中一名 5 燈選手的身份，他是現年 35 歲、來自菲律賓的駐場歌手科亞高巴，獻唱《Unchained Melody》獲評審一致好評，肥媽：「最後嗰句再要上（高音）嘅時候你要吸好大啖氣，但（犀利在）觀眾完全聽唔出。」海兒：「我想讚佢一樣嘢，呢樣嘢超難嘅，通常做Belting（中文譯法為「高喉位胸聲」）時個通病係緊張，但轉音時最重要係要夠鬆（聲帶及狀態），佢兩樣嘢同一時間做得好係一個極高難度嘅處理，所以我真係要鼓掌。」周國豐則笑想不到《Unchained Melody》這首高難度歌曲竟是「幸運之歌」：「我發現咁多季，唱《Unchained Melody》參賽者都係5燈，原來呢首係幸運之歌」。

科亞高巴有一位可愛的餅印仔仔Jacob，科亞高巴事後透露是為了仔仔參賽；曾因經營餐廳結業、前妻帶同孩子回菲律賓，一度令科亞高巴情緒低落，坦言全靠音樂與Jacob支撐他走過難關，並謂希望以自身經歷感染年輕人勇敢追夢：「No matter where you come from, if you have passion and heart, you can persist in your dream.」其實科亞高巴在海選時的表現已相當突出及贏盡焦點，他先是獻唱MJ經典名曲《You Are Not Alone》兼大跳MoonWalk，之後再以廣東話清唱《風繼續吹》，令當時所有評審大為驚艷。

另一名值得留意的參賽者，還有現年39歲、來自馬來西亞的遺體化妝師陳潔。雖然陳潔未夠40歲，但她透露明年便會榮升婆婆！並謂參賽目的是想把舞台留給家人：「我諗住將今次上到電視呢一幕畀之後嘅孫睇，同埋我嘅婆婆都好老喇，我想畀佢睇吓我喺台上唱歌。」到底陳潔最終能否如願，為家人留下更多別具紀念價值的舞台？

今集還有一個亮點，是《中3》選手黃博、劉洋、趙浚承、占士丁丁、羅逸軒、劉曉昆、阮慧珊、曹越合唱《敢愛敢做》，為《中4》香港賽區正式揭開序幕，當中羅逸軒、劉曉昆、阮慧珊及曹越並被委任為「中年好聲音4班長」，陪伴「中4生」走過比賽之路。